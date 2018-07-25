Лукашенко отозвал Сидорского и Корешкова из ЕЭК 4 25.07.2018, 15:34

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Валерий Корешков (слева) и Сергей Сидорский

Фото: sb.by

Им уже подобрали замену.

Два белорусских министра Сергей Сидорский и Валерий Корешков покидают Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Им уже подобрали замену. Ротация кадров была одобрена советом ЕЭК 13 июля, пишет tut.by.

Разговоры о том, что Беларусь отзывает члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского, появились еще полтора месяца назад. Это произошло на фоне очередного конфликта России и Беларуси по поводу поставок молочной продукции и претензий Россельхознадзора. «Сергей Сергеевич постоянно отстаивал белорусские интересы. Хотя, если разобраться, то ряд вопросов были не его уровня, этим должны были заниматься другие. Но постоянно звучала фамилия Сидорского», — сказал информированный собеседник.

Еще один источник уверяет, что идет «обычная ротация кадров». Он напомнил, что Сергей Сидорский был утвержден в должности члена коллегии ЕЭК в декабре 2011 года. «Это довольно длительный срок», — сказал собеседник.

Но кандидатура человека, которого прочат на место Сидорского, больше соотносится с усилением позиций Беларуси в продовольственном споре с Россией.

Речь об 42-летнем Александре Субботине, который нынче является помощником президента по Витебской области. На эту должность его назначили осенью 2017 года. До этого в течение почти двух лет он был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора. С 2001 по 2014 годы Субботин работал в Витебской государственной академии ветеринарной медицины на разных должностях дойдя в карьерном росте до профессора и первого проректора.

Фото: БЕЛТА

Вместе с Сергеем Сидорским уходит и член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. Он пришел в Евразийскую экономическую комиссию одновременно с Сидорским. «Корешкова тоже критиковали, что якобы забыл про свои корни. Но решения в ЕЭК принимаются коллегиально. Министры не должны отстаивать интересы только тех стран, из которых прибыли», — сказал собеседник.

На смену Корешкову прочат председателя Госстандарта Беларуси Виктора Назаренко.

Стоит отметить, что Лукашенко периодически высказал недовольство работой белорусских представителей в ЕЭК. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно „долбить“ их, пока они не будут решены», — сказал глава государства 2 марта текущего года во время отчета правительства.

Собеседник, близкий к ЕЭК отметил, что решение о ротации еще официально не одобрено высшими должностными лицами евразийского союза. «Теоретически одна из стран может наложить вето», — сказал он.

Пресс-служба ЕЭК не ответила на запрос журналистов.