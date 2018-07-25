Дерипаска попросил США снять санкции авансом 2 25.07.2018, 15:44

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Раскрыта схема по лоббированию интересов российского олигарха.

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер предложил исключить холдинг из американского санкционного списка до формального снижения доли Олега Дерипаски в капитале компании, сообщает РБК со ссылкой на материалы лоббистской компании Mercury LLC, нанятой для защиты интересов En+ в США.

«План лорда Грегори Баркера (по выводу En+ из-под санкций - прим. ТАСС) предусматривает передачу активов Олега Дерипаски и его семьи в управление структуре, которую одобрит OFAC (Управление по контролю над иностранными активами - прим. ТАСС). Но для его реализации требуется дополнительное время: существенное число сделок и решений регуляторов в рамках этого плана ожидается в августе и сентябре», - пишет издание.

Указывая на это обстоятельство, лоббисты из Mercury просят США исключить компанию из санкционного списка «до окончательного результата».

Как отмечает РБК, план Баркера содержит три основных позиции: снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной (сейчас у предпринимателя 70% акций компании), его исключение из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещение в них представителей Дерипаски «абсолютным большинством» независимых директоров.

Доля Дерипаски и членов его семьи в капитале En+, по плану Баркера, должна быть передана в управление организациям или доверительным управляющим, которых согласует Минфин США.

Право голосовать пакетом акций, принадлежащим ВТБ, Баркер предлагает передать независимому лицу, которое «уже было представлено OFAC 5 июля». Кредит, выданный ВТБ структурам Дерипаски планируется реструктурировать.

По данным Mercury, этот план уже получил поддержку миноритариев, независимых директоров и администрации Лондонской фондовой биржи. В случае отказа властей США от согласования данного плана, лоббисты из Mercury обещают чиновникам «критику со стороны американских производителей и потребителей», перебои с поставками алюминия на глобальном рынке, «глобальные шоки» для автомобилестроительной и судостроительной отраслей, переориентацию рынка на поставки из Китая, а также возможную национализацию UC Rusal или продажу компании китайским инвесторам.

Получить комментарии в En+ и ВТБ изданию не удалось.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.