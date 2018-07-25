Назван самый эффективный для похудения алкогольный напиток 10 25.07.2018, 16:11

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При умеренной дозировке он поможет избавиться от лишних килограммов.

Американские учёные заявили, что в умеренных дозах текила способна ускорить процесс похудения. Между тем злоупотребление этим спиртным напитком приводит к алкогольной зависимости, пишет hronika.info.

Эксперты выяснили, что главный компонент текилы – голубая агава – эффективно содействует снижению избыточной массы тела.

Этот вид однодольных спаржевых растений, согласно исследованию научных сотрудников Университета Гвадалахары в Мексике, богат соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом. В новой научной работе американские специалисты назвали текилу в умеренных количествах «эликсиром стройности», подтвердив это «звание» рядом экспериментов на лабораторных грызунах.

Диету на основе текилы учёные охарактеризовали как достаточно перспективную, однако предупредили: напиток может нанести урон внутренним органам человеческого организма, а также вызвать стойкое пристрастие к алкоголю. Людям с повышенным риском развития алкозависимости следует подобрать для похудения иную методику.

Текила изготавливается на территории лишь пяти мексиканских штатов: Тамаулипас, Наярит, Мичоакан, Гуанахуато, Халиско. Производство напитка проходит следующие этапы: сбор сердцевин агав посредством особого инструмента коа, отправка их в печи для тепловой обработки, запекание для запуска процесса брожения, измельчение для получения сока, брожение и ферментация в специальных чанах для превращения сахаров в спирты, двукратная дистилляция получившегося 18 %-ного спиртного напитка в медном перегонном кубе для увеличения его крепости, розлив, выдержка. От длительности последнего этапа получаются различные виды текилы: «серебряная», «молодая», «золотая», «отдохнувшая», «старинная», «экстра».