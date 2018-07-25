Ольгу Чайчиц снова оштрафовали 4 25.07.2018, 17:55

Фото: belsat.eu

Сумма штрафов журналистки с начала года – более $ 3600.

Журналистку Ольгу Чайчиц осудили за сюжет о марше против АЭС в Заславле, который вышел в эфире «Белсата».

Суд Дзержинского района назначил 40 базовых величин (980 рублей) штрафа «за работу без аккредитации» (ст. 22.9 Кодекса об административных нарушениях Беларуси).

Это уже восьмой штраф Ольги Чайчиц в этом году. В прошлом году ее штрафовали семь раз. Сумма штрафов журналистки с начала года составляет 7227,5 рублей (почти $ 3600).

Решение принимал судья Крупец.