Геннадий Федынич: Надеюсь на вашу солидарность 3 25.07.2018, 16:23

Геннадий Федынич

Лидер независимого профсоюза обратился к тем, кому РЭП помогал.

Об этом Геннадий Федынич заявил сайту praca-by.

– 30 июля 2018 года состоится первый суд по так называемому Делу профсоюзов. Он пройдет в Доме правосудия по улице Семашко, 33.

Накануне суда я хочу обратиться и к членам профсоюза, и к небезразличным гражданам: приходите и просто посмотрите, что власть пытается сделать с независимым профсоюзом, который упорно, день за днем, помогал людям отстаивать их трудовые права. Недаром РЭП в народе называют «Реальная Эффективная Помощь».

Просто зевакам я бы не советовал приходить: зевак власть и сама может нагнать.

Мы сейчас нуждаемся в тех людях, которые разделяют наши ценности. Разделяют нашу уверенность в том, что должны быть в Беларуси независимые профсоюзы, в которых хорошо подготовленные специалисты защищают трудовые права работников; чтобы у людей не было никаких сомнений, в том, что действительно можно улучшить условия труда – даже в наше время и в нашей непростой ситуации.

Приходите на суд, послушайте и сделайте свои выводы. Поделитесь этим с родными, с коллегами и знакомыми. Профсоюзу РЭП сейчас, как никогда, нужна солидарная поддержка.

Я надеюсь на солидарность. Думаю, что профсоюз РЭП своей работой это заслужил.