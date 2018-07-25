Мундиаль завершился. Мы следующие? 9 Виктор Мартинович

25.07.2018, 16:26

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Виктор Мартинович

К чему готовиться Беларуси.

Как вы заметили, я не большой любитель высказываться насчет политики. Ведь в белорусском случае это всегда чуточку гадание на драниках: все исходники скрыты, о главном не говорят на совещаниях, «аналитикам» приходится питать мысль той формой, которую принимает картофельная смесь на сковороде повседневности.

Но бывают случаи, когда молчание старших и намного более профессиональных коллег вынуждает сказать кое-что. Просто чтобы через двадцать лет, разбирая текущий момент, потомки не спрашивали, где же они были, те мастера культуры. Куда смотрели. Неужели озабочены были одно лишь ливнем и вопросом о том, можно ли брать плату за вход на фестиваль «Vulitsa Ezha», где еду на улице предлагают тоже за плату?

Так вот давайте без обиняков с одной стороны и паранойи с другой. Мы имеем полное гумно явных свидетельств того, что делами нашими грешными и судьбами нашими печальными пристально заинтересовались политические технологи и социальные инженеры соседнего могучего государства. Может, читателю газеты «Сад и огород» этого не видно, всем же остальным тут даже нечего дополнительно объяснять.

Свидетельства те поступают — снова — не из нашего ласкового телевизора, а из источников и коридоров России, а также из интернет-сайтов ее преданных сынов. И следует сказать, что если бы «Незыгарь» еще в мае сообщил хотя бы только о возможном назначении ответственного за «разруливание» украинским вопросом Владислава Суркова послом в Литву, Польшу или Украину, тамошние бумажные журналы поднялись бы на дыбы и пережевывали бы ту тему аж по сей день.

А уже после дополнительных «сливов» о том, что в качестве альтернативы Суркову на пост посла в Беларусь продвигался тот самый губернатор Александр Ткачев, который говорил, что поставки нашей сельхозпродукции «разрушают» русский рынок, дискуссия вышла бы на «парламентский» уровень. У нас — тишина, только эксперты нервно чешутся.

Что еще имеем?

Заявление о создании Бабуриным в Минске политического движения при поддержке «Румола» и Православной церкви (!). Имеем недавний десант в Беларусь российского руководства — причем десант едва ли не самый представительный за всю историю отношений: здесь и президент, и премьер, и все-все-все. И после переговоров в закрытом формате — тревожную фразу Лукашенко о возможном вхождении в состав другого государства.

Также мы имеем десятидневной давности сообщение РБК о том, что Россия «определилась» с новым послом в Беларусь, что им станет Михаил Бабич, человек, если кратко, еще менее простой, чем Сурков с Ткачевым. И далее — неожиданное вторжение в эту тему белорусского МИД, который заявляет «Интерфаксу», что «запрос» на Бабича не получали.

И сразу — разъяренный выпад «Незыгаря» против Владимира Макея, который «оттуда» называется «западным агентом влияния» (будто на непростой должности главы МИД Беларуси мог существовать «западный агент влияния»). Вакханалия в московских СМИ и кулуарах совершенно контрастирует с той мизерной ролью, которую Беларусь обычно занимала на третьем экране раздела «Регионы» московских порталов. Мы вышли в фокус. После зимней Олимпиады 2014 года случились крымский кризис и Донбасс, после мундиаля вдруг пристально заинтересовались нами. И вы же понимаете, что речь идет ну совсем не о фигуре российского посла.

Что происходит? К чему готовиться? Выскажу свое мнение, которое ни на чем, кроме интуиции, не основывается.

Москва не собирается объявлять нам войну. Нам не следует готовиться к вооруженному конфликту. Более того, речь не идет о том, чтобы «снять Лукашенко». Действующий глава Беларуси Путина полностью устраивает.

Но.

Похоже на то, что наши заботливые соседи задумались о политическом будущем белорусской системы значительно раньше нас самих и раньше даже того момента, когда такая забота была бы своевременной. «Незыгарь» прямо пишет про ультиматум о преемнике уже на следующих президентских выборах. И тут можно задаться вопросом: а с чего это раздуванием белорусско-российской темы занялся пусть осведомленный, но телеграм-канал? Телеграм в России заблокирован (хоть и более-менее работает), читателей «Незыгаря» внутри федерации с каждым днем все меньше.

Все просто: аудиторией вбросов «Незыгаря» (например, про «обойму преемников» или про Макея как «западного агента влияния») является белорусская номенклатура. Именно этой публике в уши заливают план спасения нашей страны хорошим царем.

Вот как должен видеть (и уже почти видит!) ситуацию средневзятый белорусский чиновник: Москвы нам сюда не хотелось бы (ведь будет передел ответственности и откатов). Но если заблаговременно не придут русские, потом, как грянут черные времена, туда доберутся «амерыкосы». И начнется «как на Майдане» (белорусское чиновничество уверено в том, что Майдан устроил Обама). Так пусть уж лучше Путин, и сегодня. Пенсии, опять же, выше.

Уже теперь видна траектория сдвигов в политике и отношениях. Она направлена на период осени 2019 — весны 2020 гг. В эту же временную лунку работает и русский «нефтяной манёвр», который для нашей экономики хуже даже, чем AliExpress. Разобраться в манёвре без бутылки водки Beluga невозможно, но если кратко — манёвр означает конец дешевой нефти.

Что имеем в 2019—2020? Правильно, «президентские» и «парламентские» выборы. Которые, по «Незыгарю», должны завершиться схемой преемника, устраивающего «дядю Вову». Иначе — минус 2 ярда в бюджете, состоящем из 10 миллиардов. Не зря же, кстати, на днях заезжал Герман Греф. Не обсуждали ли помимо строительства на месте «Кемпински» (вопрос маловат для его уровня) еще и какой-нибудь компенсационный кредит? Который помог бы пережить потери от манёвра в случае согласия в остальном?

Смотрите. Мы имеем распутье, как в сказке про богатыря: с одной стороны, никто сегодня не поглощает Беларусь, не «снимает» ее руководителя. Но с другой стороны, выдвинуты условия по обустройству нашего будущего в приятном для Кремля ключе. И эти условия не слишком-то укладываются в наши собственные планы. Но при их отрыве срабатывает нефтяной манёвр, активизируются расставленные на поле силы, и начинается «некрасивый» сценарий. Вплоть до приглашения в состав.

Так вот и что делать перед таким выбором? Что делать, если половина населения побежит в Россию задрав голову, только чтобы избежать тунеядских мер?

Ответом системы является хаотическая волна арестов, которая одновременно запугивает номенклатуру и должна была бы радовать электорат. Но никакой социальной льготы от них не наступает. Обнажаются колоссальные масштабы коррупции, и только.

Я бы рекомендовал ускорение белорусcизации (имеющимися темпами она создаст белорусов из белорусов только к 2200 году). Но неожиданное повышение пенсий с 1 августа на целых 10% обещает ожидание игры «успей раньше дяди Вовы». Увидим ли мы выборы уже весной, пока расставленные кремлевскими технологами триггеры не сработали? Или, может, пришло время той самой конституционной реформы а-ля «уход Диоклетиана», с назначением главы государства «парламентом»?

Почему меня все это задевает? Писатель привязан к стране больше, чем торговец, художник или даже политик. Все романы, созданные на белорусском языке за последние 30 лет, были написаны авансом. В надежде на то, что когда-то вызреет массовый читатель, способный на этом языке свободно читать. Ведь иначе мы не просто потерянная генерация. Мы — лишняя генерация. Как и наши немногочисленные (не считать же большим тираж в 2000…7000 в 10-миллионной стране) читатели.

Поэтому надеюсь, что Беларусь переживет и останется.

Она, кстати, и не такое переживала.

Виктор Мартинович, budzma.by