Марадона дал бессвязное интервью за рулем 14 25.07.2018, 16:35

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Председатель правления ФК «Динамо-Брест» снова попал в скандальную историю.

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал интервью аргентинскому телевидению, находясь за рулем припаркованного автомобиля. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ElCanciller.com, сообщает Lenta.

Бывший игрок «альбисилесте» с трудом подбирал слова, отвечая на вопросы журналиста. Марадона находился за рулем припаркованного автомобиля. Рядом на пассажирском сиденье расположилась спутница аргентинца.

Alarmante estado de Maradona en su visita al país. pic.twitter.com/lVdGhc8lOH — ElCanciller.com (@elcancillercom) 23 июля 2018 г.

26 июня, находясь на матче группового этапа чемпионата мира-2018 между Аргентиной и Нигерией, Марадона отметился вызывающим поведением. После гола Маркоса Рохо, сделавшего счет 2:1 в пользу южноамериканцев, бывший футболист показал трибунам оскорбительный жест.