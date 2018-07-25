Министр строительства убежал от противников аккумуляторного завода 1 25.07.2018, 16:55

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Михаила Черного встретили растяжкой «Брестчанки против свинца».

Министр архитектуры и строительства Беларуси Михаил Черный не пожелал встретиться с протестующими, чтобы обсудить потенциально опасное производство.

Как рассказали belsat.eu очевидцы, у Михаила Черного была запланирована встреча в коттеджном поселке Стимово под Бреста, который находится недалеко от стройки аккумуляторного завода.

Там министра встретили местные жители с растяжкой «Брестчанки против свинца» и желтыми воздушными шарами, которые стали символом протеста. Противники завода хотели обсудить с Черным стройку потенциально опасного производства. Однако авто, в котором находился министр, резко развернулось и покинуло населенный пункт.

Компания «iPower» начала строительство аккумуляторного завода в конце 2017 года. Подрядчиком выступает китайская корпорация. Официальная экологическая экспертиза утверждает, что воздействие предприятия на окружающую среду «будет незначительным», но местные жители не доверяют этим сведениям.

Брестчане собрали более 37 тысяч подписей против строительства и направили их в администрацию Лукашенко.