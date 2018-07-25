МВД: Приехавшие без визы иностранцы должны будут зарегистрироваться в течение 10 дней 3 25.07.2018, 16:44

Такую меру в ведомстве планируют ввести со следующего года.

В Беларуси увеличили безвиз для туристов, приезжающих к нам через аэропорт «Минск-2». Напомним, раньше без визы иностранцы могли находиться у нас до 5 дней, а вот сейчас - аж до 30 дней, пишет kp.by.

Изменения также коснутся регистрации иностранцев. Раньше иностранцы должны были зарегистрироваться в органах по гражданству и миграции в течение 5 дней, если собирались оставаться в стране более разрешенного безвизом срока.

- МВД разработало законопроект, согласно которому увеличивается срок пребывания без регистрации до 10 дней. Кроме того, иностранцы, которые проживают в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, будут освобождены от регистрации на весь период проживания. Также продолжается работа по регистрации иностранцев через интернет, - рассказал начальник отдела миграции ДГИМ МВД Вадим Заборонок. - Планируется, что законопроект вступит в силу со следующего года, хотим успеть к Европейским играм.

Кстати, в ведомстве говорят, что туристы, которые приехали в Беларусь по 5-дневному безвизовому режиму и попали в период вступления в силу закона о продлении срока, могут здесь остаться до 30 дней.