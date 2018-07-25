Конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за C-400 2 25.07.2018, 16:49

США рассмотрят риски поставок российских комплексов в Турцию.

Конгресс США временно запретил поставлять в Турцию истребители F-35 из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом 24 июля сообщила газета The Washington Times, пишет «Гордон».

Сенат и Палата представителей утвердили соответствующую поправку в последнем варианте оборонного бюджета США на 2019 год. Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок, уточнило The Hill. Минобороны США должно в течение 90 дней предоставить Конгрессу доклад о возможных рисках в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за разрыва контрактов на продажу истребителей, а также поставок российских комплексов в Турцию.

До этого глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал конгрессменов не запрещать продажу F-35. Анкара планировала купить около 100 таких самолетов. Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400 в июле 2017 года.

По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, Анкара не смогла договориться с Вашингтоном о покупке подобного оружия, поэтому была вынуждена искать альтернативу. Передача российских ЗРК должна состояться в 2019 году. РФ также может поделиться с Турцией некоторыми военными технологиями. Помощник государственного секретаря США Уэс Митчелл допускал, что Вашингтон может наложить санкции на Анкару из-за такого сотрудничества.