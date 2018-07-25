Что Ангела Меркель и Лавров обсуждали за кадром 1 25.07.2018, 17:07

Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Итоги встречи в Берлине.

Ангела Меркель, Сергей Лавров и начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов встретились в Берлине. Об этом сообщал сайт немецкого правительства. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что обсуждали

На переговорах уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждали и конфликт на Востоке Украины. Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Гайко Масс. Ранее встречу не анонсировали.

В то же время германское правительство сообщило, что проведение этой встречи было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.

Путин и Трамп

Украинский вопрос был предметом обсуждения на саммите президентов США и России в столице Финляндии. На официальной пресс-конференции о Донбассе и Крыме не прозвучало конкретных заявлений, но уже потом в СМИ появилась информация, что якобы Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ситуацию на Востоке Украины. Впоследствии, МИД Украины попросил разъяснений относительно содержания этого разговора.

Путин в интервью российским СМИ сообщил, что предложил Трампу провести рефендум на территории ОРДЛО. В Соединенных Штатах тогда выступили с рядом заявлений о том, что они последовательны в своей поддержке Украины и не пойдут на подобные шаги. Белый дом отклонил вопрос референдума на востоке Украины.

"В условиях, когда нет украинского правительственного контроля на этих территориях, где люди живут в ситуации опасности, не имеют свободы передвижения, есть и люди, которые оттуда уехали - никакого референдума не может произойти. Он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов", - прокомментировал спецпред США Курт Волкер.

Шаг к пониманию

В отношении вероятной встречи Трампа и Путина осенью, то это часть усилий американского президента по построению отношений с Владимиром Путиным, добавил Волкер. По его словам, разногласия между США и Россией существуют не только по Украине, но и по Сирии и Ирану. Об уступках со стороны США в этом вопросе речи не идет. Из-за нехватки коммуникации с российской стороной такие шаги являются попыткой создать канал диалога.

Во время встречи в Берлине могли обсуждать введение миротворческой миссии на Донбассе. Такое предположение высказал историк и политолог, старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд. Впрочем, видение миротворческой миссии Россией отличается от позиции Украины и Запада, подчеркнул Умланд.

"Могу представить, что Меркель и Лавров обсуждали вопрос свести эти позиции. Пока это трудно. Россия должна сигнализировать, что она готова уйти из Донбасса. Только тогда будет шанс на проведение миротворческой миссии", - сказал Умланд.

Вероятно, именно российская сторона настаивала на присутствии начальника генштаба Вооруженных сил Федерации, считает Андреас Умланд. Но его присутствие могло быть только манипуляцией. И переоценивать этот факт не стоит, отметил политолог.

Активное обсуждение украинской ситуации за кадром

Встреча Лаврова и Герасимова с Меркель в Берлине могла быть результатом договоренностей между Трампом и Путиным в Хельсинки, сказал доктор исторических наук, старший научный сотрудник института истории Украины Национальной академии наук Украины Андрей Мартынов.

По его словам, на четверг была анонсирована встреча политических директоров МИД стран нормандской четверки. Поэтому сегодняшняя встреча с Меркель может быть попыткой опередить запланированы переговоры.

По мнению Мартынова, Лавров и Герасимов вероятно обсуждали миротворческую миссию на Донбассе и референдум. Но ожидать закулисных договоренностей с Германией не стоит, ведь это не является практикой немецкой дипломатии, которая пытается действовать публично.

"Возможно, РФ пытается выяснить позицию ФРГ по этому вопросу, поскольку понятно, что позиция США и Германии с самого начала по отношению к компромиссам с Россией отличались", - заявил Мартынов.

Российская сторона могла обсуждать с Германией и экономические вопросы. В частности, построение Северного потока 2, отметил профессор Мартынов.

Напомним, что по предварительным оценкам, стоимость организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки превысила четыре миллиона евро.