Назад в 1990-е: В России снова голодают шахтеры 25.07.2018, 17:40

С начала года в стране прошло более 60 забастовок.

На ООО "Дарасунский рудник" в Забайкальском крае второй день идет голодовка горняков, которые требуют погасить задолженность по заработной плате, достигшей 38 млн российских рублей, пишет finanz.ru.

33 сотрудника предприятия, принадлежащего золотодобывающему ООО "Урюмкан", объявили забастовку во вторник, 24 июля, а в среду численность голодающих достигла 86 человек.

Они обеспечены водой, спальными принадлежностями и ночуют в административном здании предприятия, сообщил агентству представитель экстренных служб.

В отношении рудника, где из 5 шахт в рабочем состоянии осталась одна, а износ оборудования достиг 90%, еще в июне было возбуждено административное дело за невыполнение условий трудовых договоров. По его итогам предприятие оштрафовали на 50 тысяч российских рублей.

Погасить задолженность рудик не смог "в связи с отсутствием денежных средств", сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Накануне дело возбудили повторно, а в интересах 33 работников в суд были направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на 2,3 млн рублей.

На предприятии выявлены масштабные нарушения технологических процессов, санитарных правил и гигиены: проверка Генпрокуратуры в конце прошлого года обнаружила, что у работников нет спецодежды, спецобуви, средств защиты, а в цехах отсутствует оборудование, определяющее предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе.

Год назад шахтеры рудника также голодали в знак протеста против сокращения зарплаты. В ответ владелец - АО "Южуралзолото группа компаний" - решил закрыть рудник. Позднее его приобрели новые собственники, с мая переставшие платить сотрудникам.

Невыплата зарплаты - наиболее частая причина социально-трудовых конфликтов в России, следует из данных Центра мониторинга и анализа Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

За первое полугодие было зарегистрировано 77 таких случаев, из которых 30% были связаны с долгами по зарплатам, которые, по данным Росстата, увеличились на 316 млн рублей за полгода и на 1 июля достигали 2,8 млрд рублей.

64 раза трудовые конфликты выливались в различные формы протеста. "По количеству протестующих самой массовой в первом полугодии стала забастовка работников Воронежского стеклотарного завода из-за долгов по зарплате, в которой приняли участие 500 человек", - рассказывает научный руководитель Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Евгений Макаров.

При этом полным удовлетворением требований протестущих завершался лишь каждый пятый трудовой конфликт. Как правило (71%), требования исполнялись частично, а в 10% случаев - не исполнялись вовсе.

"В случае реализации правительством объявленных изменений в пенсионной системе социально-трудовая обстановка и возможные социально-трудовые конфликты будут детерминированы новыми причинами, новыми акциями протеста и прогнозируемым ростом социально-психологической напряженности в трудовых коллективах и на предприятиях", - предупреждает Макаров.