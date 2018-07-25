Синоптики: В четверг будет до +30°С 25.07.2018, 17:48

Завтра ожидаются дожди и грозы.

26-28 июля погоду Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины, сообщает pogoda.by.

26 июля ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. В дневные часы по юго-востоку местами сильные ливни. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +15..+20°С, во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

27 июля ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+30°С, по юго-востоку местами +31..+32°С.

28 июля местами по стране, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +27..+32°С.