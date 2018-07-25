Топ-5 самых дорогих авто, выставленных на продажу в Гродно 25.07.2018, 18:07

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Покупая дорогой автомобиль, человек покупает не только статус.

Автомобиль всегда считался неотъемлемым атрибутом роскошного образа жизни и чем богаче человек, тем дороже машину он выбирает. Покупая дорогой автомобиль, человек покупает не только статус. Дорогой автомобиль предоставляет определенный уровень комфорта, определенные ходовые качества. В большинстве случаев, покупая машину определенного класса, человек знает, что его ждет, пишет newgrodno.by.

Дорогие машины предоставляют нам большой простор для фантазии. Всегда интересно кто же находится за рулем данного авто. Если вы любите дорогие машины, то этот рейтинг самых дорогих авто в Гродно составлен специально для вас.

1 место – Volvo XC90 Inscription, 2015

Цена 51 000 $

Год выпуска 2015, пробег 27000 км, тип топлива дизель, объем 2000 см3, цвет серебристый, тип кузова внедорожник 5 дв, трансмиссия автомат, привод постоянный полный.

Состояние нового авто. Не бита, не крашена. Очень красивый и экономичный автомобиль с отличной динамикой. Сборка Швеция. Дополнительные опции: Материал салона — натуральная кожа, легкосплавные диски, парктроники, датчик дождя, светодиодные фары, ксеноновые фары, штатная навигация, мультимедийный экран, CD/MP3 проигрыватель, AUX/iPod, управление мультимедиа с руля, обогрев руля, ESP (система поддержания динамической стабильности).

2 место- Mercedes-Benz GL-Klasse 350CDI AMG 4MATIC, 2013

Цена: 49 700

Год выпуска 2013,состояние с пробегом 104000 км, тип топлива дизель, объем 3000 см3, цвет белый, тип кузова внедорожник 5 дв., трансмиссия, автомат привод постоянный полный.

Автомобиль находится в отличном состоянии. AMG пакет, хром пакет, дожимы дверей, комфортный доступ Keyless go, камера кругового обзора 360°, панорамная крыша, черный потолок, музыка Harman Kardon Logic 7, подогрев и вентиляция сидений, телевизоры для пассажиров на задних сиденьях, 7 мест, декоративная отделка деревом, заводская тонировка, комплект зимней резины R21, комплект зимней резины на дисках R20, обогрев руля и многое другое.

3 место – Lexus RX350 IV (2015-) SUV 2015

Цена 45 000$

Год выпуска 2015 ,состояние с пробегом ,пробег 13 т.км , двигатель бензин ,объём 3500см³,цилиндров 6,трансмиссия АКП, кузов вседорожный, дверей 5, привод полный, цвет черный.

Дополнительные опции: подушки безопасностей, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, литые диски, бортовой компьютер, CD-проигрыватель, кожаный салон, иммобилайзер, центральный замок, ABS(антиблокировочная система), люк, сигнализация, электропривод зеркал.

4 место — Audi A8 (D4), 2015

Цена : 41 500$

Год выпуска 2015, состояние с пробегом 79346 км, тип топлива бензин, объем 3000 см3, тип кузова седан, трансмиссия автомат, привод постоянный полный.

Покупалась новой, оригинальный пробег, два комплекта резины R20 и ковриков. Кузов обработан керамикой и заклеен дорогой антискольной пленкой! Материал салона — натуральная кожа. Цвет салона – темный

5 место -Audi A8 (D4) LONG, 2013

Цена: 36 000 $

Год выпуска 2013, пробег 128600 км, тип топлива бензин, объем 4000 см3 цвет черный, тип кузова седан, трансмиссия автомат, привод постоянный полный.

Идеальное состояние. Техосмотр. Два комплекта резины. Обогревы, вентиляции, массажи всех сидений и многое другое.

Материал салона — натуральная кожа, легкосплавные диски, датчик дождя, светодиодные фары, штатная навигация, мультимедийный экран, CD/MP3 проигрыватель, AUX/iPod, круиз-контроль, иммобилайзер, ESP (система поддержания динамической стабильности), ABS (антиблокировочная система)