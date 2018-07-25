Танки разрисованы как панки 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

25.07.2018, 18:13

Антон Орехъ

Настоящий рок вырос на протесте против любой войны и камуфляжа.

На месте Министерства обороны РФ я бы, во-первых, страшно обиделся, а во-вторых, прислал бы патруль к музыкантам таких коллективов, как «Йорш» и проверил, служили они в армии или нет. А если нет – по какой причине не пожелали отдать родине священный долг с «калашом» и перловкой. Во-вторых, я бы подключил к этому случаю РПЦ. Надо мобилизовать полковых священников и проверить, какие духовные парадигмы продвигает в вокально-инструментальный ансамбль «Дистемпер» в композиции «33 Зуба» или песне «Трактористы», где, в частности есть и такие слова

С жиру..скоро треснут….

Пуза ....депутатов

Все они заодно

А двигатель все глохнет

Все они за одно

Мы с голоду не сдохнем

Нужно разобраться не с тем вопросом, почему такие музыканты отказались от участия в фестивале «Нашествие», а кто додумался их туда вообще позвать! Но поскольку я не на месте Министерства обороны, то я удивляюсь совсем другим вещам. Например, тому, что певица-сиротинушка Монеточка имеет больше гражданского самосознания, чем большинство серьезных, пафосных, надутых гитаристов, басистов и перкуссионистов.

Это какая-то странная тенденция последнего времени, что ты вдруг оказываешься по одну сторону воображаемых баррикад, то с Натальей Поклонской, то с Монеточкой, то с Валерием Газзаевым.

Еще меня восхитила кровная необходимость для фестиваля в покровительстве минобороны. И что если вояки не помогут, то некому будет петь и лупить по струнам. Никогда и нигде рок-музыка не могла зависеть от военных. Настоящий рок был всегда против танков и пулеметов. Настоящий рок вырос на протесте против любой войны и камуфляжа.

Мы уже как-то привыкли, что вся страна работает на оборону и что зарплаты маленькие, а пенсии вообще не будет потому, что родине нужен еще один авианосец, чтоб устроить в море дымовуху. Но как так вышло, что музыкантам нельзя провести фестиваль без помощи генералов? Но еще больше меня удивляет, что в нашей стране, офигевшей от войны, от боевого восторга, вдруг находятся люди, которые посылают это дело нафиг. И людей таких внезапно много. И люди эти разные – от ветеранов еще советского панка, до девчушечки с пианинной. Конечно, групп и одиночных артистов у нас много. Даже Монеточку можно заменить, не то, что «Элизиум». Фестиваль не заметит потери бойцов. Но важно, что бойцов становится меньше. Как поется в упомянутой песне «33 зуба»

Пошли вы все, отстаньте, я не хочу

Я никуда и никогда не полечу

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»