Энцо Моаверо-Миланези: Италия не признает аннексию Крыма
- 25.07.2018, 18:20
Об этом заявил министр иностранных дел Италии.
Правительство Италии не признает незаконную аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези на заседании парламента, сообщает Ansa.
«Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС», - сказал министр.
Миланези отвечал на вопросы депутата Лауры Болдрини относительно заявления главы МВД Маттео Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией «референдума» в Крыму после аннексии полуострова.