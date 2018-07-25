Энцо Моаверо-Миланези: Италия не признает аннексию Крыма 25.07.2018, 18:20

Энцо Моаверо-Миланези

Об этом заявил министр иностранных дел Италии.

Правительство Италии не признает незаконную аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези на заседании парламента, сообщает Ansa.

«Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС», - сказал министр.

Миланези отвечал на вопросы депутата Лауры Болдрини относительно заявления главы МВД Маттео Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией «референдума» в Крыму после аннексии полуострова.