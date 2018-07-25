В Турции отменили аннулирование 155 тысяч паспортов 25.07.2018, 18:51

Речь идет о паспортах людей, которых подозревали в причастности к попытке госпереворота.

Министерство внутренних дел Турции отменило аннулирование 155,3 тыс. паспортов, что знаменует окончание двухлетнего периода режима чрезвычайного положения в стране. Об это сообщило турецкое МВД, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в сообщении, речь идет о паспортах людей, которых подозревали в причастности к попытке государственного переворота, которая была предпринята в июле 2016 года.

В Анкаре полагают, что за путчем стояли исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и связанная с ним организация FETO.

Режим чрезвычайного положения в Турции был снят 19 июля. Он был введен летом 2016 года. При попытке госпереворота погибли 250 человек.