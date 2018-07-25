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На «Автозаводской» на рельсы спрыгнул человек

  • 25.07.2018, 18:55
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С контактного рельса было снято напряжение.

В среду, 25 июля, в 17:18 на первый главный путь станции метро «Автозаводская» спрыгнул пассажир, сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

С контактного рельса было снято напряжение.

Гражданина задержали сотрудники службы безопасности метрополитена.

В данный момент метрополитен работает в штатном режиме.


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