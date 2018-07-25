На «Автозаводской» на рельсы спрыгнул человек

25 июля 2018 года в 17.18 на первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме.