На «Автозаводской» на рельсы спрыгнул человек
- 25.07.2018, 18:55
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С контактного рельса было снято напряжение.
В среду, 25 июля, в 17:18 на первый главный путь станции метро «Автозаводская» спрыгнул пассажир, сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.
С контактного рельса было снято напряжение.
Гражданина задержали сотрудники службы безопасности метрополитена.
В данный момент метрополитен работает в штатном режиме.
25 июля 2018 года в 17.18 на первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир. Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме.— Минский метрополитен (@minskoemetro) 25 июля 2018 г.