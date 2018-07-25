Видеофакт: Сарока на командном обеде бельгийского «Локерена» спел песню новичка 25.07.2018, 19:12

Антон Сарока

Белорусский футболист исполнил хит конца 80-х группы «Ласковый май».

Новичок бельгийского «Локерена» Антон Сарока на командном обеде исполнил песню группы «Ласковый май», которая была популярна в конце 80-х, передает «Трибуна».

«Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом, холодном окне», – спел Сарока припев песни.

Традиция для новичков петь песни широко распространена в разных странах. В том числе и в сборной Беларуси новички исполняют песни.