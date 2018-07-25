США ввели новые санкции за поставку оборудования в Сирию 25.07.2018, 19:17

Минфин США включил в свой санкционный список 8 человек и 5 компаний.

Минфин США включил в свой санкционный список 8 человек и 5 компаний, которые, по его данным, обеспечивали поставки оборудования для нужд Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). В сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства, утверждается, что SSRC причастен к разработке сирийского химического оружия, передает РБК.

Включенным в список Минфина список запрещается въезжать на территорию США, а их активы и банковские счета на территории Соединенных, штатов подлежат заморозке. Кроме того, гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

В числе прочих компаний под санкции попала ливанская компания Electronics Katrangi Trading. Как полагают в США, она осуществляла «финансовую, материальную и технологическую поддержку» SSRC. В том числе, она поставляла ему, отмечается в сообщении американского ведомствам, товары, которые использовались для производства оружия массового уничтожения.