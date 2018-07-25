SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками 1 25.07.2018, 19:34

Главной их задачей является передача голосовых и текстовых данных спутниковых телефонов Iridium.

Частная космическая компания SpaceX запустила с мыса Канаверал грузовую ракету Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT, передает unian.net.

Об успешном выводе спутников на орбиту SpaceX сообщила в своем Twitter. Эти спутники должны заменить на орбите спутники предыдущего поколения.

Главной их задачей является передача голосовых и текстовых данных спутниковых телефонов Iridium.

Предыдущий запуск спутников Iridium состоялся в конце мая. Ожидается, что после сегодняшнего запуска спутниковая группировка сети увеличится до 65 из 75 запланированных.

SpaceX также сообщила, что ей удалось осуществить приземление первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу.

«Несмотря на сложные погодные условия, первая ступень-разгонный блок Falcon 9 приземлилась», - говорится в сообщении.

Также компания намерена «поймать» в специальную сеть, установленную на судне Mr. Steven, носовой обтекатель ракеты-носителя. Две предыдущих попытки сохранить эту дорогостоящую деталь оканчивались неудачей.