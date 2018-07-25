Девять важных вопросов по белорусскому безвизу 6 25.07.2018, 19:45

Фото с сайта tourradar.com

Где и как должны отмечаться иностранцы, приехавшие по безвизу.

Белорусский безвиз для иностранцев продлили до 30 дней. Условие — въезд в страну и выезд отсюда через Национальный аэропорт «Минск». Но есть деталь: иностранец, который приезжает в Беларусь дольше чем на пять дней, должен регистрироваться по месту пребывания. И тут возникает немало вопросов, ответы на которые искал tut.by.

1. Погодите, какая еще регистрация?

Иностранцу, который планирует пробыть в Беларуси дольше, чем пять дней, надо регистрироваться. Сделать это можно в Отделе по гражданству и миграции (ОГиМе) по месту своего пребывания в стране или в отеле, хостеле, санатории «по умолчанию во время заселения».

Без регистрации более долгий срок могут находиться в стране только россияне (90 дней) и украинцы (30 дней).

МВД планирует изменить правила и разрешить иностранцам находиться в Беларуси без регистрации до десяти дней. Случиться это может в начале 2019 года, так что пока живем по прежним правилам.

Иностранец должен зарегистрироваться в течение пяти суток, «за исключением воскресенья и государственных праздников, которые являются выходными днями», уточняют в МВД.

Услуга регистрации по месту пребывания для иностранцев платная, сумма равна одной базовой величине.

— Для некоторых категорий услуга бесплатная. Например, для несовершеннолетних, для тех, кто прибыл по туристическим визам, для иностранцев, которые обратились за статусом беженца, для определенных категорий инвесторов, — уточняет начальник отдела миграции ДГИМ Министерства внутренних дел Вадим Заборонок.

2. Неужели все хостелы и агроусадьбы технически смогут зарегистрировать иностранца?

Указ о 30-дневном безвизе говорит, что могут зарегистрировать туриста гостиницы, хостелы, санатории и другие «средства размещения». Но не все. Об этой проблеме сообщают читатели, ее же подтверждает и директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан.

— Пока еще не все маленькие средства размещения могут себе позволить регистрацию, хоть и по стоимости это вполне адекватно, но по ряду каких-то субъективных причин некоторые, особенно объекты агроэкотуризма, не приобретают доступ к единой системе, хотя обязаны. Некоторые ссылаются на то, что находятся в удаленных уголках нашей страны, проводят походы для иностранцев в лесах, там, где нет интернета. Проблема существует, и мы с коллегами ее решаем.

Есть и такой момент: информационный ресурс, который создали, чтобы передавать информацию о заселении иностранцев из гостиниц в МВД, «активно переделывают, потому что есть значительное количество претензий к его работе». Представитель МВД Вадим Заборонок добавляет, что рассматривается возможность, чтобы о заселении иностранцев можно было сообщать прямо через сайт МВД. Однако пока такой возможности нет.

3. Допустим, иностранец идет регистрироваться в ОГиМ. А анкеты на его родном языке там будут?

— Анкеты сегодня дублируются на двух языках — русском и английском, — уверяет Вадим Заборонок. — Но если нужно, можно будет на основных пяти-шести языках разработать анкеты. Если будет положительное решение, сделаем анкеты на разных языках.

4. Если иностранец зарегистрировался в Минске, а потом уехал, например, в Витебск — что, там заново оформляться?

Тут зависит от того, сколько дней человек планирует находиться в другом населенном пункте, объясняют специалисты.

— Скажем, человек приехал в Беларусь на 30 дней в рамках безвизового режима. В течение пяти дней по закону он должен зарегистрироваться, — приводит конкретный пример Вадим Заборонок. — Допустим, он зарегистрировался в Минске на 25 дней, и ему надо уехать в Витебск. Если он там пробудет четыре дня и вернется в Минск, то ему не нужно регистрироваться заново. А если он в Витебске планирует находиться шесть, семь, восемь дней, или до конца 30-дневного срока, то он регистрируется уже там, по новому адресу.

Вадим Заборонок добавляет, что есть исключения: те, кто путешествует в стране в рамках тура, могут регистрироваться только по первому месту пребывания.

— Вы писали про гражданку, которая ехала на велосипеде из Польши. Конечно, она не прибыла в рамках тура, она самостоятельный турист. Но наши коллеги в Бресте просто не сориентировались ее зарегистрировать по первому адресу на весь период. Она бы дальше спокойно путешествовала, как и туристы, которые ездят по Беларуси на караванах, как туристы с палатками. Они все могут прийти, на весь период зарегистрироваться в первом месте — и все.

5. А я могу зарегистрировать в своей квартире иностранца, который приехал в гости?

Конечно. Для этого нужно сходить с гостем в ОГиМ, при этом не обязательно, чтобы вы были собственником жилья. Принимается согласие любого совершеннолетнего, прописанного по данному адресу. Но можно сделать все еще проще.

— У нас регистрация носит заявительный принцип, поэтому, иностранец приходит в миграционную службу, берет заявление, заполняет, указывает ваш адрес и его могут зарегистрировать по данному адресу даже без вашего присутствия. У нас есть возможность направить собственнику уведомление, что по его адресу зарегистрировали иностранца.

6. После регистрации выдадут какой-то документ?

Раньше регистрацию выставляли на миграционных картах, но после того, как их отменили, ее проставляют на вкладыше в паспорт.

— На вкладыше указывают паспортные данные, фамилию, имя и проставляют отметку о регистрации. Закон позволяет нам ставить печать в паспорт, но, чтобы не загружать иностранные паспорта своими печатями, мы ставим их во вкладыш, — уточняет Вадим Заборонок.

Когда иностранца регистрирует отель или хостел, там тоже ставят печать на листке-вкладыше.

— Когда появится регистрация онлайн, то будет некое уведомление, которое уйдет иностранцу по почте.

7. Где регистрацию будут проверять?

Листок-владыш со штампом о регистрации нельзя терять. При выезде его надо показать пограничнику, чтобы подтвердить, что вы, находясь в стране больше пяти дней (позже этот срок увеличится до десяти), действительно были зарегистрированы.

А кто вообще имеет право проверить, легально ли иностранец находится в Беларуси? Вадим Заборовский перечисляет: МВД, МИД, Госпогранкомитет и Комитет госбезопасности.

8. А если иностранец забыл зарегистрироваться, как его накажут? Будет штраф?

— Кодексом об административных правонарушениях на первый раз просроченный срок регистрации предусматривает предупреждение, наложение штрафа до 50 базовых величин либо депортацию, — объясняет Вадим Заборонок. — Но никто сгоряча не рубит. Никогда человек, который в первый раз попался, не будет депортирован. Учитывается, какие факторы привели к тому, что он просрочил регистрацию. А если человек сам к нам пришел и «сдался» — мы, конечно, стараемся применять нижнюю планку.

9. Зачем вообще эта регистрация, неужели нельзя взять и отменить?

Объясняя, почему в Беларуси иностранцам вообще до сих пор нужно регистрироваться, начальник отдела миграции ДГИМ МВД Вадим Заборонок добавляет:

— Вы видите, что в Евросоюзе происходит… Достаточно либеральная политика, к сожалению, приводит порой к негативным последствиям. Но, поверьте, мы будем стремиться к увеличению срока (нахождения иностранцев без регистрации. — Прим.). Это следующий шаг… Я думаю, это вопрос времени.