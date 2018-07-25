США перебросят в Европу самолеты пятого поколения 25.07.2018, 20:18

Самолеты F-35A

Фото: Wikipedia

Американский генерал заявил о возвращении высокотехнологичного вооружения США в Европу.

США намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22 (самолеты т.н."пятого поколения"), которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там американской техникой и техникой союзников США.

Об этом 25 июля заявил командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, передает segodnya.ua.

"Я рад сообщить, что мы будем возвращать средства пятого поколения на европейский театр [военных действий] этим летом", – рассказал американский генерал, имея в виду истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22.

При этом Уолтес не уточнил, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда территориально США планируют перебросить.

"Эти средства будут работать с нашими американскими силами и силами союзников, которые уже находятся там, в том числе со средствами пятого поколения наших партнеров для интеграции с нашей авиацией, переброшенной ранее", – добавил американский генерал.