Автомобиль на большой скорости наехал на защитников Куропат 1 25.07.2018, 20:41

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Фото: svaboda.org

Кроме этого, водитель устроил драку.

Посетитель ресторана в Куропатах на автомобиле BMW около 16 часов совершил наезд на пикетчиков, которые ежедневно протестуют против работы увеселительного заведения около Куропат.

Об этом корреспонденту «Радыё Свабода» рассказал сопредседатель БХД Павел Северинец.

«Сначала этот водитель, его зовут Владимир Ч., смог въехать в ресторан, так как пикетчики просто разошлись в стороны, увидев, с какой скоростью он приближается. Ехал под 70-80 километров и не тормозил.

Так же быстро он потом пытался и выехать, но уже врезался в пикет, сломав себе зеркало. Пикетчики его не пропускали, он сцепился с Дмитрием Казакевичем, произошла драка.

В результате у Казакевича порвана рубашка и телесные повреждения. Сейчас с этим водителем разбираются милиционеры, просматривают видео, а Дмитрий Казакевич поехал в Боровляны писать заявление о нападении и требовать экспертизы», — сказал об инциденте Павел Северинец, который был свидетелем происшествия.

По словам Павла Северинца, с водителями других автомобилей, которые приезжали 25 июля к ресторану «Поедем, поедим», у пикетчиков конфликтов не было.