Дмитро Ярош: Договорились выпить вместе по 100 грамм после освобождения Донецкой и Луганской областей 25.07.2018, 21:06

Дмитрий Ярош

Лидер Украинской добровольческой армии заявил о полном взаимопонимании с руководством Операции Объединенных Cил (ООС).

Лидер Украинской добровольческой армии Дмитро Ярош заявил о полном взаимопонимании с руководством ООС (30 апреля антитеррористическая операция (АТО) изменилась на операцию Объединенных сил (ООС) - прим. - Сharter97.org) .

Об этом Дмитро Ярош написал в Fаcebook.

«Сегодня встретился с Братьями по оружию - Командующим Операции Объединенных Сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и Начальником штаба ООС генерал-майором Валерием Залужным.

По дороге в Штаб УДА обдумывал текст, который напишу в фб.

Получалось довольно банально и сухо: встретились, обменялись информацией, обсудили действительность и перспективы, заверили друг друга, что только в единстве - сила, и люди, объединенные идеей государственности украинской нации, одолеют любого врага, в первую очередь - Московскую империю, и договорились выпить вместе в Донецке по 100 грамм после освобождения Донецкой и Луганской областей. О Крыме тоже не забыли.

И оно так и было бы, но, как всегда, помог враг: информационная служба УДА сбросила видео, где «Альфа» СБУ якобы захватывает одну из баз батальонов УДА».

Видимо, устами народа все же глаголет истина: «Если Бог желает кого-то наказать, он отбирает разум…»

Ярош продолжил: «Поэтому, спасибо врагам за очередной бесплатный пиар СБУ и УДА, но при этом, официально заявляю:

«Тыловые базы 5-го, 8-го Отдельных батальонов, Отдельного легкопехотного отряда «Волынь», медицинского батальона «Госпитальеры», Военной разведки, Учебного центра, Территориальных отрядов Украинской Добровольческой Армии работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы - тоже».

Врагам открываю «важную» военную тайну: «все базы УДА от 2015 уже» захвачены СБУ»: там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС».

Поэтому, никаким фейк, враждебным СМИ, черноротая «типа-патриотам» эфэсбэшный окраса, единый антикремлевский фронт не разъединить.

Ибо мы, добровольцы, волонтеры, зсушникы, сбушники, нацгвардийцы, полицейские, пограничники, и все, кому не безразлично - пятый год на войне ... А это много стоит».

«Друзья генералы, офицеры, фронтовики, когда нас всех критикуют за ошибки - мы должны к этому прислушиваться и делать правильные выводы. Но, когда всякие существа начинают отрабатывать кремлевские деревянные рубли, посылайте их куда подальше. Потому что вместе мы - сила! И все будет Украина!!! Последствия этого поста понимаю», - резюмировал Ярош.