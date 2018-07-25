В Гродно произошла массовая авария 25.07.2018, 21:11

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Столкнулись минимум пять автомобилей.

В ГАИ Гродненской области сообщили о том, что сегодня в областном центре произошла авария с участием 5 автомобилей. В результате на некоторое время было практически парализовано движение по Румлевскому проспекту и на подъездах к нему, передает onliner.by.

— По предварительной информации, при осуществлении перестроения большегруз, двигавшийся со стороны Клецкова, вытолкал микроавтобус на попутный автобус и далее на полосу встречного движения: там произошло столкновение с двумя встречными авто, — рассказали в Госавтоинспекции.

На место ДТП были направлены два наряда ГАИ. На перекрестке проспекта Румлевского и улицы Белуша регулировочные действия осуществлял инспектор ДПС.

— Водителю микроавтобуса понадобилась помощь медиков. По имеющейся информации, он травмировал ногу. В связи с большим количеством принявших участие в ДТП автомобилей, а также затруднениями в их транспортировке было открыто всего по одной полосе движения в каждом направлении, — рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.