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Медики объяснили, почему полезно просыпаться в шесть утра

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  • 25.07.2018, 21:39
  • 1,823

В это время происходит отличное восстановление большинства клеток в организме.

Ученые утверждают, что людям необходимо просыпаться в шесть утра. Согласно исследованию, таким образом организм лучше работает на протяжении всего дня, передает healthystyle.info.

Как выяснилось, имеется ряд определенных факторов, которые способны задать организму тонус с самого утра. В первую очередь необходимо просыпаться каждый день в шесть утра. Именно в это время нейроны в головном мозге работают необходимым чередом. Также в это время случается отличное восстановление большинства клеток в организме.

Ученые также отмечают, что все важные решения принимать необходимо до начала второй половины дня. Это связано с тем, что мозг человека еще не нагружен информационным мусором и может мыслить максимально рационально по своим возможностям.

Также отмечается, что ближе к вечеру умственная способность людей ослабевает.


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