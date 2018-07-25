Галина Смирнова: Если народ захочет, чтобы были независимые профсоюзы, – РЭП будет жить
- 25.07.2018, 21:45
Судьба профсоюза РЭП зависит от воли жителей Беларуси.
Лидер бобруйской организации РЭП Галина Смирнова рассказала praca-by.info, что судьба профсоюза РЭП зависит от воли жителей Беларуси.
- Прогнозировать исход суда я не берусь: это невозможно, поворот может быть какой угодно. Очень важно, чтобы на суд пришло как можно больше людей. Потому что все зависит от резонанса среди людей, и от солидарности с нами международных организаций. Если захочет народ, чтобы был профсоюз, который отстаивает и защищает их права, – значит, профсоюз РЭП будет жить. А если нет – что ж, будет у нас Северная Корея, защиты не дождемся ни от кого.
Галина Смирнова рассказывает, что уголовное дело совершенно не отразилось на работе организации в Бобруйске:
– Люди вступают в профсоюз, приходят и с новыми проблемами, и с новыми идеями. Я вообще никак не ощущаю того, что изменилось отношение к профсоюзу РЭП из-за уголовного дела. Сам профсоюз о себе уже заявил. О нем знают люди.
Профсоюзный лидер, наоборот, отметила, что многие стремятся поддержать организацию:
– Люди мне и звонят, и пишут в соцсетях: спрашивают, где пройдет суд, как добраться. Из Бобруйска многие собираются ехать.