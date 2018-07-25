Галина Смирнова: Если народ захочет, чтобы были независимые профсоюзы, – РЭП будет жить 25.07.2018, 21:45

Галина Смирнова

Судьба профсоюза РЭП зависит от воли жителей Беларуси.

Лидер бобруйской организации РЭП Галина Смирнова рассказала praca-by.info, что судьба профсоюза РЭП зависит от воли жителей Беларуси.

- Прогнозировать исход суда я не берусь: это невозможно, поворот может быть какой угодно. Очень важно, чтобы на суд пришло как можно больше людей. Потому что все зависит от резонанса среди людей, и от солидарности с нами международных организаций. Если захочет народ, чтобы был профсоюз, который отстаивает и защищает их права, – значит, профсоюз РЭП будет жить. А если нет – что ж, будет у нас Северная Корея, защиты не дождемся ни от кого.

Галина Смирнова рассказывает, что уголовное дело совершенно не отразилось на работе организации в Бобруйске:

– Люди вступают в профсоюз, приходят и с новыми проблемами, и с новыми идеями. Я вообще никак не ощущаю того, что изменилось отношение к профсоюзу РЭП из-за уголовного дела. Сам профсоюз о себе уже заявил. О нем знают люди.

Профсоюзный лидер, наоборот, отметила, что многие стремятся поддержать организацию:

– Люди мне и звонят, и пишут в соцсетях: спрашивают, где пройдет суд, как добраться. Из Бобруйска многие собираются ехать.