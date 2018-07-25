Лига чемпионов: БАТЭ и ХИК сыграли вничью
- 25.07.2018, 22:02
Матч в Борисове завершился со счетом 0:0.
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ на своем поле не смог одолеть ХИК — 0:0.
БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) - 0:0 (0:0, 0:0)
БАТЭ – Щербицкий, Володько, Филипенко, Филипович, Риос, Иванич, Драгун, Стасевич, Бага, Скавыш (Глеб, 65), Сигневич.
ХИК – Рудаков, Скапини, О`Шонесси, Патронен, Обилор, Дальстрем, Ягуби, Аннан, Риски (Алхо, 70), Менса (Сумусало, 89), Клаусс (Крисантус, 85).
Предупреждения: Сигневич (62), Обилор (62), О`Шонесси (75), Аннан (90).