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Лига чемпионов: БАТЭ и ХИК сыграли вничью

  • 25.07.2018, 22:02

Матч в Борисове завершился со счетом 0:0.

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ на своем поле не смог одолеть ХИК — 0:0.

БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия) - 0:0 (0:0, 0:0)

БАТЭ – Щербицкий, Володько, Филипенко, Филипович, Риос, Иванич, Драгун, Стасевич, Бага, Скавыш (Глеб, 65), Сигневич.

ХИК – Рудаков, Скапини, О`Шонесси, Патронен, Обилор, Дальстрем, Ягуби, Аннан, Риски (Алхо, 70), Менса (Сумусало, 89), Клаусс (Крисантус, 85).

Предупреждения: Сигневич (62), Обилор (62), О`Шонесси (75), Аннан (90).


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