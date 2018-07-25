Ученый рассказал, как нашли воду на Марсе 25.07.2018, 22:15

Важными параметрами для оценки пригодности воды для жизни являются ее состав и температура.

Профессор Итальянского национального института астрофизики Роберто Орос рассказал ВВС, как именно ученые обнаружили признаки существования на Марсе водоема с жидкой водой, и что это значит.

Как известно, наблюдения были зафиксированы с помощью Marsis - радара для зондирования поверхности недр и ионосферы.

Радары такого типа исследуют поверхность планеты, отправляя сигналы и оценивая, какая их часть возвращается обратно.

В определенной области южного полюса Марса отражение сигнала было значительно лучше, чем от поверхности планеты. "Для нас это показатель наличия воды", - объясняет Оросеи.

Он предполагает, что это не очень большое озеро. Радар не смог определить его глубину, однако ученые полагают, что она составляет не менее 1 метра.

"Это действительно позволяет говорить о водоеме. Об озере, а не просто какуй-то талой воде, которая заполняет некое пространство между льдом и камнями, как это часто бывает в ледниках на Земле", - объясняет профессор.

Доктор Маниш Патель из Открытого университета отметила, что ученым давно известно о непригодности поверхности Марса, такой как мы ее знаем, для жизни. Поэтому теперь поиски переместились под поверхность планеты.

"Ведь именно там можно получить защиту от вредной радиации, а давление и температура поднимаются к более благоприятным уровням. Самое важное - это позволяет существовать жидкой воде, необходимой для жизни", - отмечает ученый.

Другие исследователи говорят, что важными параметрами для оценки пригодности для жизни являются также состав воды и ее температура. Они предполагают, что возможно это приведет к организации новой амбициозной миссии на Марс.