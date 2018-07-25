Трамп принимает главу Еврокомиссии 25.07.2018, 22:18

Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Фото: facebook.com

Трамп выразил надежду, что встреча будет способствовать разработке справедливого торгового соглашения между США и Европой.

Президент США Дональд Трамп в среду принимает председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, передает «Голос Америки».

Перед началом переговоров президент США и глава Еврокомиссии кратко побеседовали с журналистами.

Трамп выразил надежду, что встреча будет способствовать разработке справедливого торгового соглашения между США и Европой.

Юнкер подчеркнул, что США и Европа – союзники, и им необходимо сотрудничать.

Президент Трамп подчеркнул, что торговля должна осуществляться на основе взаимности, – по крайней мере, с союзниками.

Напомним, что встреча проходит после того, как Трамп пригрозил торговым партнерам США новыми пошлинами.

«Пошлины замечательны! – написал Трамп в Твиттере во вторник. – Или страна, которая несправедливо относится к США в торговле, ведет переговоры о справедливом соглашении, или она попадает под удар тарифов. Все очень просто».

Трамп снова посетовал, что мир использует США как «копилку», которую каждый готов опустошить.

Президент пессимистично оценил перспективу заключения договоренности. Написав в «Твиттере», что обеим сторонам следует отказаться от всех барьеров, пошлин и субсидий, он добавил: «Это наконец можно было бы назвать свободным рынком и честной торговлей. Надеюсь, они это сделают, мы готовы – но они не станут».

Юнкер прибыл в Вашингтон с надеждой на то, что Европейскому Союзу удастся избежать полномасштабной торговой войны, убедив Трампа отложить введение пошлин на европейские автомобили.

Введение таких пошлин может нанести ущерб процветающей автомобильной индустрии Германии.

Ранее Трамп уже ввел пошлины на импортную сталь и алюминий. Европейская комиссия ввела ответные пошлины, но новые пошлины на автомобили могут побудить Европу к принятию дальнейших мер.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил во вторник, что Европа не отступит под угрозами Трампа.

«Никто не заинтересован в штрафных пошлинах, потому что в конце концов все от этого проиграют, – написал Маас в Твиттере. – Европа не допустит, чтобы президент Трамп ей угрожал, потому что если мы уступим однажды, то потом нам часто придется сталкиваться с таким поведением в будущем».

Тем временем, республиканский спикер Палаты представителей Пол Райан заявил журналистам во вторник, что он не считает, что «идти по пути пошлин – умно».

По словам Райана, он понимает, что Трамп пытается добиться «более выгодного для американцев соглашения», однако, с его точки зрения, США следует вместо этого «сотрудничать, чтобы снизить торговые барьеры и ограничения между нашими странами».

Трамп, судя по всему, обиделся на комментарии Райана, задавшись вопросом, с чего бы «слабому политику» призывать к снижению торговых барьеров.

В одном из своих заявлений Трамп допустил ошибку, сказав, что в прошлом году США потеряла в торговле 817 миллиардов долларов, тогда как, по данным Бюро экономического анализа, эта цифра составляет лишь 568,4 миллиарда долларов.

Президент также задался вопросом, продолжит ли правительство позволять «грабить» американских фермеров и всю страну.

Не упоминая напрямую Райана и других критиков, Трамп посетовал, что, когда во время переговоров «вам наступают на пятки», это затягивает процесс, и соглашение «никогда не получится таким хорошим, как могло бы получиться при единой позиции».