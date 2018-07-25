Bloomberg: Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом 25.07.2018, 22:30

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Подарок Путина был проверен службой безопасности США.

Футбольный мяч, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки, содержит чип, который можно подключить к смартфону, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Bloomberg.

Указывается, что данная современная модель мяча от известного производителя спорттоваров предусматривает возможность активизировать чип через смартфон и получать с него контент - в том числе новости футбола, результаты матчей и информацию о товаре.

Агентство указывает, что производитель не стал комментировать предположение о возможной уязвимости чипов с точки зрения взлома. Также отмечается, что фото и видеокадры со встречи президентов не позволяют определить, был ли чип удален или заменен в конкретном мяче и, например, был ли мяч специально изготовлен для саммита и только внешне напоминал официальный мяч ЧМ-2018.

Ранее представители Белого дома США заявили, что подарок Путина был, как и другие подарки, проверен службой безопасности. О результатах проверки не сообщалось.