Трамп отказался от встречи с Путиным 2 26.07.2018, 7:33

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Фото: CNN

Встречу перенесли на следующий год.

Президент США Дональд Трамп не примет президента России Владимира Путина в Вашингтоне до 2019 года.

Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пишет Politico.

По словам Болтона, Трамп не будет встречаться с президентом РФ, пока "охота на ведьм из-за России не закончится". "Мы договорились, что это будет в следующем году", – отметил Болтон.

Трамп часто упоминает как "охоту на ведьм" расследование команды спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного вмешательства России в выборы в США.

Издание Politico отмечает, что несмотря на планы Белого дома, спецпрокурор может не завершить к тому времени свое расследование. Кроме того, нет никаких признаков того, что Мюллер завершит следствие к концу года.

О вмешательстве Кремля в американские выборы власти США впервые заявили в октябре 2016 года. По их данным, начать кампанию приказал лично президент РФ Владимир Путин.

13 июля 2018 года минюст США по итогам расследования, которое проводит команда Мюллера, сообщил, что в 2016 году 12 офицеров ГРУ предпринимали постоянные попытки взломать компьютерные сети комитета Демократической партии США и серверы президентской кампании кандидата Хиллари Клинтон, а также "опубликовали эту информацию в интернете под именами DCLeaks, Guccifer 2.0 и через другое лицо".

При этом в Вашингтоне признали, что не могут утверждать о влиянии обвиняемых на исход президентских выборов. В МИД РФ назвали эти обвинения "ничем не подкрепленными".

16 июля 2018 года в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".

Главу Белого дома за общение с Путиным раскритиковали бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также ряд представителей Демократической партии США.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп договорился о диалоге между представителями Совета национальной безопасности США и Совета безопасности РФ. Также американский лидер попросил Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью.