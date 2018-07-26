Алексей Бага: Перед ответным матчем шансы 50 на 50 2 26.07.2018, 7:39

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ прокомментировал итог матча против финского ХИКа (0:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— Нам не хватило гола. А лучше — нескольких. Было мало нестандартных решений, позволивших бы вскрыть плотную оборону соперника. Мы были готовы к тому, что ХИК будет делать акцент на надежную игру в защите, поэтому не могу сказать, что финский чемпион преподнес сюрприз. Перед ответной игрой шансы 50 на 50.

Почему не смогли продолжить в темпе, заданном в первые 30 минут? Вероятно, повлиял психологический фактор. Когда не получается быстро открыть счет, хочется поскорее забить, от чего в действиях появляется спешка и суета, - цитирует Багу tut.by.

Наставник борисовчан также объяснил, почему сделал в матче только одну замену.

— Сложно войти в такую игру. Бывает, что замены только ломают командные построения. Например, при розыгрыше стандартных положений. Хотя, не исключаю, что ошибся. А может, и нет. Увидим через неделю.