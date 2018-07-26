Госсекретарь США потребовал от России прекратить оккупацию Крыма 5 26.07.2018, 7:45

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МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

Госдеп принял декларацию, аналогичную декларации Уэллса о непризнании вхождения Балтии в СССР.

Вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами, согласно которому ни одна страна не может изменить границы другой силой.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео 25 июля, говорится на официальном сайте Госдепа США.

"Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом в Уставе Организации Объединенных Наций, взяв на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Это основополагающий принцип, который был подтвержден в Хельсинкском заключительном акте", – отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что Россия нарушила один из основополагающих принципов ООН, на которых основана безопасность всего мира.

"Как мы это делали в Декларации Уэллса [о непризнании США вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав СССР] в 1940 году, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России захватить Крым", – говорится в заявлении.

Помпео добавил, что эта политика будет действовать до восстановления территориальной целостности Украины, и призвал Россию "уважать принципы, которые она декларирует".

"Мы должны отстаивать нашу приверженность международному принципу суверенного равенства и уважать территориальную целостность других государств. Своими действиями Россия действовала недостойно великой нации и выбрала изоляцию от международного сообщества", – подытожил он.

"Соединенные Штаты отвергают предпринятую Россией попытку аннексии Крыма и обязуются придерживаться такой позиции до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, — сказал глава внешнеполитического ведомства, высказывание которого приводит Reuters — Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о которых она постоянно твердит, и прекратить оккупацию Крыма".

В интервью ABC и на брифинге Помпео заявлял, что Россия не сможет избежать ответственности за гибель малайзийского "Боинга", сбитого, как установила международная комиссия, из российского оружия. Нидерланды и Австралия обвинили Москву в этой авиакатастрофе.

Госсекретарь также заверил, что президент Владимир Путин не смог убедить коллегу Дональда Трампа принять точку зрения Москвы по ситуации на Донбассе. По словам Помпео, глава Белого дома отверг предложение российского лидера о "референдуме" на оккупированных территориях.