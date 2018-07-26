Мадуро поручил убрать пять нулей с национальной валюты 6 26.07.2018, 7:54

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Боливар привяжут к венесуэльской криптовалюте Petro.

Национальная валюта Венесуэлы – боливар – с 20 августа будет деноминирована и привязана в венесуэльской криптовалюте Petro.

Об этом 25 июля заявил президент страны Николас Мадуро, сообщила его пресс-служба.

Мадуро рассказал, что обновленные боливары потеряют пять нулей. По его словам, привязка к криптовалюте позволит стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

При этом президент Венесуэлы заявил, что его страна переживает экономический кризис из-за "преследования со стороны североамериканской империи". В июне с венесуэльской валюты планировали снять три нуля. Тогда курс боливара составлял 43 тыс. к $1.

Сейчас за американский доллар предлагают уже 143 тыс. боливаров. По прогнозам Международного валютного фонда, из-за низких цен на нефть и сокращения ее добычи, а также провальной экономической политики властей ВВП Венесуэлы в 2018 году сократится на 18%. Инфляция может достичь отметки в 1 000 000%.