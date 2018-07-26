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«Это точно Минск?!»: как город изменился за 30 лет

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  • 26.07.2018, 7:59
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Фотограф сравнил улицы, дворы и здания столицы.

Минский фотограф Вадим Качан на своей страничке в «Фейсбуке» выложил целый альбом фотографий «Минск: было/стало». Иногда даже не верится, что все это наш город, пишет citydog.by.

– У меня довольно часто просили снимки Минска 1980-х годов для размещения на сайтах, – рассказывает Вадим Аркадьевич. – Причем часто рядом выкладывали свои фотографии современного города. В большинстве случаев мне это не нравилось, и я просил убрать публикацию. Сейчас решил посмотреть, а что получится у меня.

Как вы понимаете, черно-белые снимки – фотографии Вадима Качана из 1980-х годов, а цветные – это его же фото, сделанные в 2018 году на обычный смартфон.

– Почему сейчас снимал на телефон? Так фотографирует большинство туристов. Мне хотелось посмотреть, что у них получается, – улыбается Вадим Аркадьевич.


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