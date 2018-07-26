США и Евросоюз договорились обнулить торговые пошлины 4 26.07.2018, 8:09

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Фото: AP

Переговоры Трампа и Юнкера увенчались успехом.

По итогам встречи в Вашингтоне главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа Соединенные штаты и Европейский союз договорились укреплять взаимовыгодные торговые отношения.

Об этом 25 июля сообщает официальный сайт Еврокомиссии.

Отмечается, что США и ЕС объединяют более 830 млн человек и более 50% мирового ВВП. "Если мы объединимся, мы сможем сделать нашу планету лучше, безопасней и богаче. Уже сегодня Соединенные Штаты и Европейский союз имеют двусторонние торговые отношения на сумму $1 трлн – самые большие экономические отношения в мире. Мы хотим еще больше укрепить эти торговые отношения", – говорится в заявлении.

В Еврокомиссии сообщили, что стороны договорились "работать вместе с нулевыми пошлинами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары".

"Мы также будем работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соевыми бобами. Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит инвестиции и приведет к большему благосостоянию как в Соединенных Штатах, так и в Европейском союзе. Это также сделает торговлю более справедливой", – отметили в Еврокомиссии.

Юнкер и Трамп также договорились объединить усилия по защите американских и европейских компаний от недобросовестной практики глобальной торговли. "Мы будем тесно сотрудничать с единомышленниками для реформирования ВТО и устранения недобросовестной торговой практики, в том числе хищения интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий, промышленных субсидий, искажений, создаваемых государственными предприятиями, и избыточных мощностей", – сообщили в Еврокомиссии.

Для дальнейших переговоров стороны договорились немедленно создать исполнительную рабочую группу для разработки совместной повестки дня. Также США и ЕС договорились определить краткосрочные меры для содействия коммерческим обменам.

8 марта Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. После этого Евросоюз утвердил ответные тарифы на товары из США.

Ряд стран пытаются оспорить американские пошлины во Всемирной торговой организации. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.

25 июля Трамп предложил завершить торговую войну между США и Европейским союзом взаимным отказом от всех ограничений в экономическом сотрудничестве.

В этот день в Вашингтон для переговоров прибыли глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.