Брестчанин стал одним из лучших абитуриентов Щепкинского училища 26.07.2018, 8:24

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Конкурс в этом году был был свыше 160 человек на одно место.

«Не верю! — бросает знаменитую фразу Станиславского при встрече Глеб. — Я до сих пор не верю!». 17-летний брестчанин просто сияет от счастья: он студент! Позади более 30 экзаменов в шести театральных вузах Москвы, штурмовать которые он принялся еще в середине апреля. В один из них — Институт современного искусства — его брали с руками и ногами уже после предварительного прослушивания: без экзаменов к себе на курс звал Дмитрий Певцов. Но абитуриент Образцов метил выше, пишет «Заря».

МХАТ, ГИТИС, ВГИК, «Щепка», «Щука». Первые туры он прошел везде, что феноменально и недостижимо даже для москвичей. А в Щепкинском училище, студентом которого Глеб стал в итоге, он оказался первым по рейтингу среди парней и третьим среди всех четырех тысяч поступающих. Конкурс сюда нынче был свыше 160 человек на одно место!

«Улыбнись. А теперь с зубами»

— Мои родители были изначально против театрального, — рассказывает Zarya.by Глеб. — Папа — инженер, мама — юрист. Конечно, им хотелось, чтобы я выбрал более приземленную профессию. Отговорить они не пытались, а вот перенаправить — да. И в какой-то момент у них это даже получилось. В начале учебного года я стал налегать на математику, чтобы поступать на экономиста. Но потом все равно вернулся к актерству.

Стать артистом — мечта Глеба чуть ли не с первого класса. Сколько себя помнит, он постоянно участвовал в школьных линейках, утренниках, спектаклях, которые ставились в театральном кружке. А одним из первых, кто разглядел в нем актерский потенциал, был режиссер Брестского театра драмы Тимофей Ильевский.

— В составе творческой группы гимназии № 6 на городском конкурсе мы ставили «Хамелеона» Чехова, где я играл генерала Очумелова. После спектакля ко мне подошел Тимофей Зиновьевич и поинтересовался, куда собираюсь поступать, пригласил к ним в колледж на театральное отделение. Хотите верьте, хотите нет, но на тот момент мое счастье было таким же по силе, как и сейчас, когда я поступил в «Щепку».

Сегодня рядом со счастливым Глебом — не менее счастливый наставник. Готовила его к поступлению актриса Брестского академического театра драмы Янина Малинчик, получившая широкую известность после съемок в российском фильме «Батальон».

— С Яниной Владимировной мы не были знакомы раньше, хотя я не раз видел ее на сцене нашего театра. Перед поступлением мы искали педагога, который смог бы заниматься со мной литературой и театроведением. Через знакомых моя мама вышла на Янину Малинчик, которая, как оказалось, готова была подтянуть меня и по актерскому мастерству.

— Я очень долго уговаривала маму Глеба отказаться от меня, потому что я ни разу не педагог, — смеется Янина. — Просто актриса, которая может научить только тому, что умеет сама, и любви к профессии. Поэтому мы в большей степени готовились к поступлению морально. Я рассказывала обо всех тех ужасах, через которые пришлось пройти лично мне. Например, фраза «Улыбнись. А теперь с зубами» — давно уже не шутка, а, скорее, норма для театральных вузов: комиссия оценивает тебя, как лошадь на базаре.

— О да! У нас даже появилось понятие «щепкинские зубы», — подхватывает Глеб. — Нечего пытаться попасть в «Щепку» с кривыми зубами, даже если ты суперталантлив. Ни в одном другом вузе не просили показать зубы. Во МХАТе, например, надо было просто широко открывать рот, там смотрели расположение уздечки. Это важно для сценической речи: есть врожденные дефекты, которые не в силе исправить даже логопед.

— Яна, а вы сразу поверили в Глеба? — интересуюсь я.

— Да! Когда его увидела, сразу поняла: шансы есть, но никому об этом не сказала. Наоборот, постоянно говорила и Глебу, и его маме, что можно быть талантливым, годами готовиться, но в итоге не поступить, так как именно в этот год нужен другой типаж. Поэтому для меня до сих пор удивительно, что Глеб проходил успешно туры во всех вузах, ведь у каждого из них свои требования к студентам: одному нужен рыжий конопатый, другому — герой-любовник. Редко бывает так, чтобы один человек мог пригодиться всюду, это же насколько универсальным надо быть!

«Покажи мне… Жукова»

Янина вспоминает: единственное, что умел в начале их знакомства Глеб как актер — громко разговаривать.

— Это был безумный поток энергии, который оглушал. Я постоянно просила: «Глеб, тише, спокойнее. Актер должен быть разным. Не только экспрессивным, но и романтичным». В общем, мы потратили немало времени, чтобы хоть чуть пригасить этот вулкан.

— По большому счету, именно экспрессия сыграла со мной злую шутку в ГИТИСе, — говорит Глеб. — Олег Меньшиков, худрук курса, «слил» меня со второго тура. Сам по себе Меньшиков спокойный, уравновешенный. Видимо, и актеров искал под стать себе.

В ГИТИСе набирал нынче курс и другой Олег — знаменитый театральный режиссер Кудряшов.

— Мне показалось, что у него был самый жесткий отбор. Он конкретно знал, какие люди ему нужны, поэтому остальных отсеивал на первом же прослушивании. То, что я прошел дальше, нереально круто! Из двухсот человек это удалось лишь четырнадцати. От Кудряшова, кстати, я получил свое самое необычное задание: «Ты учился в гимназии имени Георгия Жукова. А покажи мне… Жукова!». Долго не думая, я начинаю читать басню командным голосом и машу руками, после чего он произносит: «А теперь без слов». Тогда я говорю: «А давайте он будет на коне!» и просто начинаю скакать.

Глеб рассказывает, что ни на одном из испытаний ни разу не услышал классическую просьбу комиссии «Удивите нас!», которая обычно вводит в ступор абитуриентов. Но интересных заданий было немало. Одно из таких он получил на первом туре во ВГИКе.

— О, там я кайфанул, конечно! Я прочел басню, после чего меня спросили, танцую ли я. Я ответил, что могу, ведь когда-то занимался брейк-дансом. На что услышал: «Хорошо, читай басню и танцуй брейк-данс». В такие моменты, честно говоря, ты даже не задумываешься, сможешь или нет, ты просто делаешь.

— Молодчина, Глеб, вспомнил мои слова! — смеется Яна. — Я постоянно ему талдычила: «Там, как в армии: что бы ни сказали — делай!». Членам комиссии не нужно идеальное исполнение. Им важно увидеть твою реакцию: будешь кочевряжиться или нет.

«Говори мало, ничего лишнего»

К поступлению Глеб начал готовиться в декабре прошлого года. За пару месяцев ему предстояло пройти курс по истории театра, который студенты театральных обычно изучают не один год, поработать над сценической речью, вокалом, пластикой. Но самое важное — подготовить программу. Минимумом для московских вузов считаются три прозаических отрывка, три стихотворения и три басни.

— К апрелю мы выучили репертуар в три раза больше. Из стихотворений — Есенин, Рождественский, Маяковский, Бродский, Заболоцкий, — Глеб загибает пальцы, пытаясь вспомнить всех. — Из прозы — Горин, Разумовская, Шекспир…

— Но потом у Глеба пошли бесконечные сомнения: «Как-то просто, хочу еще чего-то», — перебивает его Яна. — Окей, мы стали искать. И нашей вишенкой на торте стал Достоевский с мало кому известным рассказом «Двойник». Мы понимали: не каждый из сидящих в комиссии читал его. Но вы можете себе представить, как должен был подскочить рейтинг Глеба?

Достоевского Глеб читал на третьем туре во МХАТе. Там требовали прозу. Необычный выбор вчерашнего школьника и вправду удивил комиссию.

— Я начинаю читать и вдруг понимаю, что от волнения подзабыл текст, — вспоминает Глеб, — и дальше просто уже импровизирую. Хорошо, что этого никто не заметил и что нас останавливали раньше. А так даже не знаю, что бы я еще насочинял.

— К таким форс-мажорам в принципе Глеб был готов, — говорит Яна. — Перед поездкой в Москву мы устроили для него первый экзамен в нашем театре. Принимала его мой педагог по сценречи Валентина Яновец. Глеб так разволновался, что допустил все ошибки, от которых пытались его предостеречь. Я постоянно твердила: «Говори мало, делай только то, что просят, ничего лишнего». Получилось же все наоборот. Но хорошо, что это произошло здесь. В Москву Глеб поехал уже подготовленным.

«У нас учиться хочешь?»

Во многих театральных вузах основные испытания предваряет прослушивание. После идут три тура, а за ними следует творческий экзамен, который делится на чтение, сценическую речь, пластику и танец. Завершает вступительный марафон коллоквиум, который обычно построен на вопросах об истории театра.

— Экзамены проходили одновременно в пяти вузах с интервалом в 1−2 дня, — рассказывает Глеб. — Первым было прослушивание в «Щепке» — с нее я начал, ею и закончил. Здесь было больше всего экзаменов. Но мне каким-то чудом удалось кое-где «перепрыгнуть». В «Щепке» требуют классику. Поэтому на первом туре я не очень впечатлил комиссию своим репертуаром, и мне дали домашнее задание — выучить монолог Эдмунда из «Короля Лира». Честно говоря, сперва я даже расстроился, но потом услышал в свой адрес: «Образцов, вы впечатлили и проходите сразу на третий тур».

— У тебя же еще где-то такое было? — спрашивает Яна.

— Да, в Щукинском училище педагог и актриса Валентина Николаенко, известная по фильму «Свадьба в Малиновке», с прослушивания отправила меня сразу на второй тур, минуя первый.

На третьем туре в Щепкинском училище, где Глеб Образцов читал Шекспира, присутствовал уже художественный руководитель курса — народный артист России Борис Клюев.

— После тура меня и еще троих ребят попросили снова зайти в аудиторию. Я думал, начнут критиковать: «Парень, сбавь обороты, ты переигрываешь», ведь кому-то из нашей четверки сказали поработать с логопедом. И вот стою я перед Клюевым, а он спрашивает: «Куда еще поступаешь? — Везде. — Правильно. А у нас учиться хочешь?

— Конечно. — Мы хотели бы видеть тебя у нас на курсе. Не подведи, Глеб». У меня от его слов по всему телу побежали мурашки. Помню, вышел из училища, набрал маму и просто побрел по Москве. В тот день я прошел много километров…

«Я подошел идеально»

— «Щепка» — это, грубо говоря, суворовское училище в области театра, — рассуждает Глеб. — Туда набирают ребят, которые смогут сыграть классику. Например, всех героев «Горя от ума». Даже сам Борис Клюев говорит: «Мы заранее видим, кто у нас Фамусов, а кто Чацкий». Там просто берут пьесу и примеряют ее на каждого абитуриента. По классическому типажу, думаю, я подошел идеально.

Парень признается, что безумно счастлив от того, что поступил именно в «Щепку». Ведь в театральной среде существует мнение: умея играть классику, ты всегда сумеешь сыграть быт и современность.

— Кроме того, моим педагогом будет Мария Евгеньевна Велихова, с которой у меня уже сложились достаточно теплые отношения. Именно она выучила Олега Меньшикова, у которого, кстати, тоже «щепкинское» образование. Так что, если бы я попал на курс непосредственно к Меньшикову, то получил бы школу уже другого человека, а сейчас, выходит, я иду по его стопам, — улыбается Глеб. — А после учебы мне больше всего хотелось бы попасть именно в театр Ермоловой, художественным руководителем которого является Меньшиков.