СМИ: Китайский флот по «Зубрам» победил российский 1 26.07.2018, 8:34

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Количество десантных кораблей в КНР в два раза больше, чем в РФ.

Десантные корабли на воздушной подушке — важное средство в современных операциях на земле и на воде. Они позволяют значительно сократить время высадки танков и другой бронетехники с корабля на побережье, пишет китайское издание Sina.com (перевод – inosmi.ru).

Десантный корабль «Зубр» проекта 12322, изготовленный в России, по сравнению с американским LCAC и китайским десантным кораблем на воздушной подушке типа 726, считается крупнейшим в современном мире десантным судном. В настоящее время в китайском флоте, как и в греческом, насчитывается одинаковое количество «Зубров» — четыре. Уму непостижимо, как страна-производитель «Зубров» смогла опуститься до того, что в ее ВМФ насчитывается всего лишь два корабля такого типа.

По сравнению с LCAC и десантным судном типа 726, в которых водоизмещение составляет 180 тонн, водоизмещение «Зубра» достигает 550 тонн, что практически в три раза больше объема водоизмещения двух предыдущих десантных кораблей. Для «Зубра» нет необходимости заходить и выходить из дока (корабельный док или судовой док — инженерное сооружение для постройки, ремонта и хранения судов, в котором проводится большинство необходимых работ с подводными частями корпуса — прим. пер.), так как грузовой трюм проходит вдоль всего корпуса корабля. Грузоподъемность «Зубра» составляет 150 тонн, что также примерно в два-три раза больше, чем у LCAC и 726 типа десантного корабля (грузоподъемность LCAC — 80 тонн).

В настоящее время в ВМС Китая имеется четыре десантных корабля типа «Зубр». В расположении ВМС Китая уже находятся два десантных корабля — 3325 и 3326, построенных на судоверфи «Море» в Крыму на Украине. Недавно на сайте министерства обороны Великобритании была обнародована фотография, на которой изображены верфь в Хуанпу, морской десант, проводящий учения, и третий десантный корабль типа «Зубр» с бронетехникой на борту, который, по всей видимости, уже был введен в эксплуатацию.

По сравнению с «Зубром», БМП типа 86В кажется маленькой игрушкой. Десантный корабль «Зубр» способен перевозить по меньшей мере восемь БМП или три основных танка типа 96А по 50 тонн каждый. Стремясь к побережью противника, корабль способен развить скорость до 60 узлов (111,12 км/ч — прим. пер.). По сравнению с десантным кораблем типа 726, «Зубр» не может быть транспортирован универсальными десантными кораблями типа 071, он может быть транспортирован лишь только с помощью полупогружного судна «Восточный остров».

Китай — не единственный обладатель «Зубра». ВМФ Греции намного раньше Китая принял на вооружение данный тип десантного корабля на воздушной подушке. Количество «Зубров» в Китае и Греции одинаковое — четыре единицы. Всего было построено 15 «Зубров», пять из которых списали. В китайском и греческом флоту в общей сложности насчитывается восемь единиц. На вооружении российского флота находятся два корабля, оба «несут службу» на Балтийском флоте.

Почему во флоте страны-производителя «Зубров» всего лишь два таких корабля? С одной стороны, пять «Зубров», построенных в 90-х годах прошлого века, были списаны из-за плохого обслуживания. Во-вторых, строившая данные типы кораблей судостроительная верфь находилась в пределах города Феодосия в Крыму на Украине. Только лишь после завершения кризиса в Крыму данная верфь вновь отошла к России.

По этим причинам, тогда Китай заключил договор купли-продажи «Зубров» с Украиной. Сейчас между Россией и Украиной ведутся непрекращающиеся споры о том, кто же все-таки должен получить прописанную в данном контракте сумму денежных средств. Согласно информации, которую обнародовал ведущий инженер проекта верфи Хуанпу — Вэньчун, после 2014 года украинская сторона покинула верфь Хуанпу. В условиях отсутствия иностранной помощи, Китай, обладая поистине мощным судостроительным потенциалом, достроил два оставшихся корабля.

В отличие от «Зубров», которые находятся на вооружении греческого и российского флотов, китайский тип десантного корабля оснащен морским радаром отечественного производства, а также артиллерийской установкой типа 630. Возможно, Китаю удастся заменить первоначальную газовую турбину M70 на отечественную QC70 и, не полагаясь на техническую помощь со стороны России и Украины, продолжить строительство десантных кораблей типа «Зубр» в Китае.