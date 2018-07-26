Эксперты: После запуска БелАЭС электричество для населения подорожает в два раза 9 26.07.2018, 8:42

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Экономисты объяснили, почему белорусы будут платить за электричество больше.

Через полтора года планируется запуск первого энергоблока БелАЭС. Как заявляли раньше представители Минэнерго, ввод в эксплуатацию АЭС снизит себестоимость электроэнергии на 25-30%. Но для населения власти планируют продолжить повышать цены на электричество, чтобы снизить нагрузку на бизнес и уходить от перекрестного субсидирования. Минэнерго планирует ликвидировать перекрестное субсидирование к 2020 году.

— В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На западе население платит за электроэнергию в 2-3 раза больше, чем промышленные предприятия. Преференции планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен, — объяснил такое решение вице-премьер Владимир Семашко.

Беларусь импортирует электроэнергию по цене 4,7 цента за кВт.ч. Население покупает ее по 5,8 центов за кВт.ч.

Однако не исключено, что правительство будет пытаться проводить политику снижения стоимости электроэнергии для отдельных промышленных предприятий, повышая цену для населения, чтобы оно солидарно поучаствовало в покупке энергии, произведенной на БелАЭС. Поэтому после ввода в эксплуатацию АЭС цена на электроэнергию может до 10-11 центов за кВт.ч.

Насколько реален такой сценарий? «Завтра твоей страны» обратилось за комментарием к экспертам.

Повышать цену будут частями

Каким будет рост тарифов на электроэнергию, зависит только от решения властей, считает экономист Лев Марголин.

− Электроэнергия и сейчас достаточно дорогая для населения. При этом нам говорят, что мы должны оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Но что такое эти экономически обоснованные тарифы, население не знает. То, на сколько в перспективе подорожает для населения электроэнергия, будет зависеть от настроения власти, − комментирует эксперт.

Как показывает практика последних лет, рост на единицы процентов несколько раз в год население терпит без возмущений. Скорее всего власти пойдут по отработанному принципу – рост будет таким, который не вызывает серьезных протестов со стороны населения, полагают эксперты.

— Не исключено, что электроэнергия будет дорожать, как сейчас дорожает бензин – много раз, но понемножку. По принципу, если населения проглотило очередное подорожание, значит, можно повышать еще, − предполагает Лев Марголин.

Но главная проблема энергетики даже не в ее стоимости, а в том, что сфера монополизирована, полностью закрыта информация о затратах на производство и транспортировку энергии. Все затраты формируются непрозрачно, отмечают эксперты.

Белорусские цены как для населения, так и для предприятий, не показывают реальную стоимость на энергоносители. На них отражается субсидирование Беларуси со стороны России и перекрестное субсидирование внутри рынка между бизнесом и частными потребителями, напоминает экономист Владимир Ковалкин.

В энергетике слишком много политики

Примерно 95% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из импортируемого российского газа. Кстати, Минэнерго ожидает, что запуск АЭС поможет снизить импорт природного газа на 5 миллиардов кубометров в год.

— Цена на электроэнергию на сегодняшний день – это производная цены на газ. А цена на газ — это производная цены на нефть. Исходя из этого, можно предположить: что будет с ценой на нефть, то будет и с ценой на электроэнергию. Если завтра нефть подорожает, то внезапно окажется, что мы оплачиваем не 80% себестоимости энергии, а 50%, — комментирует эксперт.

Он считает, что на стоимости электроэнергии скажутся не только изменения в перекрестном субсидировании. Налоговый маневр России может привести к росту входной части цены на энергоносители.

— Адекватно спрогнозировать цены на энергоносители, особенно на электрическую энергию для конечных потребителей, достаточно сложно из-за большого количества в этом уравнении неизвестных, — отмечает Владимир Ковалкин.

Чтобы цена на энергоносители формировалась честно, стоит отделить ее от политических интересов. Сделать это можно, в первую очередь, реформированием системы энергетики, допустив в этот сектор частные компании, развивая конкуренцию, в том числе за счет большого количества поставщиков электроэнергии, подчеркивает экономист.

Тогда Беларусь может пойти по примеру стран с рыночной экономикой, где цены на энергоносители плавающие, в первую очередь они зависят от стоимости энергоресурсов.

— Там нет перекрестного субсидирования, монополии в сфере выработки энергии. Там отрасль выстраивается по совершенно другим принципам для того, чтобы существовала конкуренция и цены были минимальные, но при этом рыночные, — приводит пример Владимир Ковалкин.