Активист об абсурде в государстве: Меня смех разбирает уже, это последняя стадия у человека 2 26.07.2018, 8:48

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Николай Соляник

Белорусские суды шьют дела против оппозиции белыми нитками.

Суд над главой Гродненской областной организации Объединенной гражданской партии Николаем Соляником перенесли уже во второй раз, сообщает «Радыё Рацыя».

26-го июля в Октябрьском суде Гродно должен был пройти суд, на котором должны были рассмотреть факт кражи его личных вещей в больнице №3.

Накануне судебного заседания его вызвали в Следственный комитет, чтобы он дал объяснения по данному факту.

Но за день до суда секретарь сообщил общественному активисту, что суд переносится по причине необходимости доработать дело.

«Это уже второе дело, они прежнее дело отправили на доработку, пытались новый протокол написать и написали, хотели по второму протоколу меня судить. Но там видимо судьи посмотрели, что и второе дело белыми нитками шито, и отправили вторую дело на доработку. Меня смех разбирает уже, это последняя стадия у человека, других слов у меня нет», - прокомментировал ситуацию активист.

Первое административное дело на Николая Соляника было заведено после похищения его неизвестными вооруженными людьми возле квартиры его друга по партии Александра Лаврентьева 3-го июля этого года.

Протокол об административном правонарушении был составлен на активиста в его отсутствие. Его обвиняли в «несанкционированном массовом уличном мероприятии».