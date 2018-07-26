Что еще подорожает вслед за бензином? 5 26.07.2018, 9:04

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Белорусов готовят к очередному витку роста цен.

По словам вице-премьера Владимира Семашко, за январь 2018 года нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан» получило убытки в размере $25 миллионов, а Мозырский нефтеперерабатывающий завод имеет $12-13 миллионов убытков.

Провластные «специалисты» полагают, что основная проблема этих предприятий в том, что внутри страны - «низкие цены на топливо».

В связи с этими заявлениями сайт Charter97.org решил поинтересоваться у известного экономиста Льва Марголина, готовиться ли белорусам к очередному повышению цен на топливо:

- Я абсолютно не согласен с провластными «экспертами», потому что топливо относится к числу подакцизных товаров. То есть, это по определению высокоприбыльный товар, с которого государство берет себе определенную мзду в виде акцизов.

Если вдруг растет стоимость сырья, то есть нефти или еще какие-то проблемы, то власть может выбрать один из двух путей. Первый - снизить на какое-то время акцизы, и это сделать проще, потому что цена на нефть на мировых рынках подвержена колебаниям и, соответственно, цена на нефтепродукты тоже и это лучше всего регулировать акцизами.

В одном случае их уменьшить, в другом, если прибыль растет, то можно увеличить. Но поскольку правительство не привыкло делиться своими доходами, то ему проще выбрать второй путь, повысив цену на топливо для населения, объяснив это «ну, вы же видите, что нефть дорожает» и так далее. Якобы «мы в стороне, тут объективные факторы и никуда от них не денешься».

В общем, надо понимать, что нас готовят к очередному витку повышения цен на нефтепродукты.

- А как же «модернизация» «Нафтана» и Мозырского НПЗ, которую начали еще в 2016 году?

- К сожалению, оба наших нефтеперерабатывающих завода, несмотря на постоянную «модернизацию», до сих пор отличаются в худшую сторону от передовых западных предприятий. Естественно, это тоже не способствует улучшению финансового состояния.

И тут снова возникает вопрос к властям, поскольку предприятия государственные, почему за 25 лет нынешняя власть так и не смогла вывести эти предприятия на уровень передовых достижений. Ведь тут, как говорится, ноу-хау никакие не нужны. Оборудование есть, оно известно на рынке, покупай и ставь, но, к сожалению, этого до сих пор почему-то не сделано.

- Согласно статистике, Беларусь закупает у России 21 миллиона тонн нефти, а на внутреннем рынке используется только семь, остальное перегоняется. Можно ли с помощью продукции, которая поставляется на экспорт, избежать роста цен?

- Это еще один аргумент в пользу того, что население никакие дыры заткнуть не в состоянии. Вы же представьте себе, если население использует лишь 30 процентов от того, что производят наши предприятия, то на сколько нужно поднять цены для белорусов, чтобы сделать безубыточной продукцию, которая поставляется на экспорт. Очередное доказательство того, что аргумент про убытки нефтеперерабатывающих предприятий - удобная отговорка для того, чтобы повысить цены на топливо именно для населения.

- Считается, что цены на топливо в Беларуси низкие, но стоит отметить, что на среднюю зарплату белорус может позволить себе топлива в разы меньше, чем, например, немец...

- Это общая проблема нынешней власти, которая очень любит говорить о том, что у нас дешевле, чем у всех, и где мы покрываем обоснованные экономические затраты, а где нет. Это касается не только нефти и нефтепродуктов, но и, например, коммунальных платежей. При этом они действительно забывают, что такие вещи нужно оценивать по покупательской способности людей. То есть, какую часть зарплаты человек должен потратить, чтобы оплатить и коммунальные платежи, и нефтепродукты, и товары первой необходимости и так далее. Вот этим власти, к сожалению, не заморачиваются, а не мешало бы.

- Власти забыли массовые акции «Стоп-бензин» в белорусских городах, которые проходили несколько лет назад?

- Знаете, уверен, что власть их не забыла. Именно поэтому весь нынешний год идет подорожание бензина и дизельного топлива каждый раз на копейку. В былые годы никто бы не задумывался, за один раз бы повысили и дело с концом. Теперешняя методика повышения цен свидетельствует о том, что власти отлично помнят, что происходило в 2011 году. Тема подорожания топлива - очень чувствительная для населения и власть боится перегнуть палку.

Подчеркну, сам факт высказывания Семашко свидетельствует о том, что мы не дошли до конца предполагаемого подъема цен. Думаю, что тенденция, которую мы видели в первом полугодии, продолжится и во втором. С какой интенсивностью топливо будет дорожать, можно только гадать.

- Если повышение цен на топливо не спасет заводы, то кому, на ваш взгляд, оно выгодно?

- Знаете, если бы рост цен на топливо касался лишь тех, кто ездит на авто, но дело в том, что цены на бензин и дизельное топливо у нас единые. В стоимость хлеба, молока, колбасы и прочих продуктов входят услуги по их транспортировке от предприятия до магазина. Особенно может подорожать молочная продукция, ведь и сырье от колхоза до завода доставляется автотранспортом, и обратно продукция развозиться по магазинам.

В общем, рост цен на топливо скажется на подорожании всех видов продукции без вариантов.

Выгодно повышение цен на топливо лобби, которое стоит за нефтеперерабатывающими заводами, а также тому, кто стоит за экспортом нефтепродуктов и считает, что доходы от него снизились. Выгодно и министерству финансов, которое тоже понимает, что значительная часть валютной выручки - доход от экспорта нефти и нефтепродуктов. Чтобы они не уменьшались, приходится иногда снижать договорную цену на внешних рынках, а ее нужно чем-то компенсировать. Вот акцизами не хотят, а значит стараются переложить это на население.