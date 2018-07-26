ЕС увеличит поставки сжиженного природного газа из США 26.07.2018, 9:07

Европа решила стать независимой от топлива из РФ.

По итогам встречи в Вашингтоне главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа Соединенные штаты и Европейский союз договорились об укреплении стратегического сотрудничества в области энергетики.

Об этом 25 июля сообщает официальный сайт Еврокомиссии.

"Европейский союз хочет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов для диверсификации своего энергоснабжения", – говорится в сообщении.

Стороны также договорились начать "тесный диалог по унификации стандартов", чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия и расходы при торговле между странами.

ЕС и США также договорились об отмене торговых пошлин и нетарифных барьеров при торговле между странами. Российский "Газпром" поставляет 40% от общих объемов газа, которые потребляет Европа.

Первый танкер с американским СПГ отправился в ЕС в 2016 году. В июне 2017 года танкер со сжиженным газом из США впервые в истории прибыл в Польшу.

Аналитики The Wall Street Journal отмечали, что поставки американского сжиженного газа в Европу могут привести к началу ценовой войны на континенте, вследствие которой опустятся цены для потребителей.