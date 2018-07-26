Как правильно приготовить утренний кофе 26.07.2018, 9:11

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Так делает большинство долгожителей Средиземноморья.

Эта новость порадует всех, кто любит кофе и не отказывает себе в удовольствии иногда выпить бокальчик-другой вина или иного спиртного напитка, пишет takprosto.cc.

Кофе помогает печени восстановиться, защищает ее от токсинов и продлевает молодость важного органа! Но только в том случае, если приготовить правильный кофе…

Как правильно пить кофе

Лучший способ пить кофе для очищения печени — средиземноморский. Так делает множество долгожителей Средиземноморья, даже не подозревающих о том, что такое проблемы с печенью.

Выпей утром чашку свежесваренного молотого кофе без сахара, затем заешь ее небольшим количеством сливочного масла. Дозы масла, которая помещается на кончике ножа, будет вполне достаточно. Лучше всего завтракать через 1 час после чашки целительного напитка.

Кофе — прекрасное желчегонное средство и сработает утром как нельзя лучше: желчный пузырь полностью опорожнится. Никакой цирроз, никакая желчнокаменная болезнь после такой регулярной процедуры не грозят твоему организму!

Также кофе с маслом способствует снижению холестерина в крови и является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Мы всей редакцией пьем такой кофеек и настоятельно советуем присоединяться! Польза для тела невероятная, кроме того, новые вкусовые ощущения! Опробуй и расскажи свои впечатления, нам интересно.

Если ты категорически не приемлешь кофе без сахара, не беспокойся: можно пить напиток с сахаром в оздоровительных целях, но обязательно — со сливками или молоком в таком случае. Печень, как и мозг, любит сахар и любит полезные жиры, содержащиеся в молоке.