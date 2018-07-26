Виктор Цой в армии не служил

Виктор Цой в армии не служил2
- Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»
- 26.07.2018, 9:21
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Вызывает восхищение поступок российских музыкантов, отказавшихся участвовать в «Нашествии».
Виктор Цой не служил в армии…
…и приложил в свое время максимум усилий для того, чтобы от армии «откосить».
И Андрей Макаревич не служил в армии.
И Юрий Шевчук не служил в армии.
И Борис Гребенщиков не служил в армии.
И Константин Кинчев не служил в армии.
И Дмитрий Ревякин не служил в армии.
И Александр Башлачев не служил в армии.
И Майк Науменко не служил в армии.
И Вячеслав Бутусов не служил в армии.
И Сергей Шнуров не служил в армии.
И Александр Ф. Скляр не служил в армии.
И Олег Нестеров не служил в армии.
И Максим Покровский не служил в армии.
И Егор Летов не служил в армии.
И так далее.
(Я тоже не служил в армии. Вообще, единственный из всех моих друзей и знакомых рокеров, кто служил в армии — это Илья Игоревич Лагутенко).
Характерно, что ни от одного из выше названных я не слышал ни слова сожаления о том, что, скажем, «армия не сделала из меня человека», или что «не прошел я школы жизни на военной службе», или что «не смог выполнить свой интернациональный долг в Афганистане». Откосили — и порядок!
Поэтому очень печально, что многие музыканты из этого списка собираются, как ни в чем не бывало, браво выступить на рок (???)-фестивале «Нашествие», спонсированным нашей военщиной. Где, помимо танковых и самолетных шоу, идет вербовка молодняка. Возможно, на убой — в Украину, в Сирию…
Или вы собираетесь, рок-граждане, смело заявить со сцены: «Гонорар мы уже получили! Теперь дружно скажем: Нет войне!» А?
Восхищаюсь поступком молодых музыкантов, показавших средний палец милитаризму, алчности и лицемерию. А вы, ветераны рок-труда, лучше бы тянулись за хрупкой Монеточкой, чем за длинным грязным рублем.
Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»