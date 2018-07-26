Виктор Цой в армии не служил 2 Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

26.07.2018, 9:21

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Артемий Троицкий

Вызывает восхищение поступок российских музыкантов, отказавшихся участвовать в «Нашествии».

Виктор Цой не служил в армии…

…и приложил в свое время максимум усилий для того, чтобы от армии «откосить».

И Андрей Макаревич не служил в армии.

И Юрий Шевчук не служил в армии.

И Борис Гребенщиков не служил в армии.

И Константин Кинчев не служил в армии.

И Дмитрий Ревякин не служил в армии.

И Александр Башлачев не служил в армии.

И Майк Науменко не служил в армии.

И Вячеслав Бутусов не служил в армии.

И Сергей Шнуров не служил в армии.

И Александр Ф. Скляр не служил в армии.

И Олег Нестеров не служил в армии.

И Максим Покровский не служил в армии.

И Егор Летов не служил в армии.

И так далее.

(Я тоже не служил в армии. Вообще, единственный из всех моих друзей и знакомых рокеров, кто служил в армии — это Илья Игоревич Лагутенко).

Характерно, что ни от одного из выше названных я не слышал ни слова сожаления о том, что, скажем, «армия не сделала из меня человека», или что «не прошел я школы жизни на военной службе», или что «не смог выполнить свой интернациональный долг в Афганистане». Откосили — и порядок!

Поэтому очень печально, что многие музыканты из этого списка собираются, как ни в чем не бывало, браво выступить на рок (???)-фестивале «Нашествие», спонсированным нашей военщиной. Где, помимо танковых и самолетных шоу, идет вербовка молодняка. Возможно, на убой — в Украину, в Сирию…

Или вы собираетесь, рок-граждане, смело заявить со сцены: «Гонорар мы уже получили! Теперь дружно скажем: Нет войне!» А?

Восхищаюсь поступком молодых музыкантов, показавших средний палец милитаризму, алчности и лицемерию. А вы, ветераны рок-труда, лучше бы тянулись за хрупкой Монеточкой, чем за длинным грязным рублем.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»