Что не так с приемной кампанией в Беларуси: пять главных вопросов 1 26.07.2018, 9:27

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Евгений Ливянт

Откровенное мнение Евгения Ливянта о белопрусском образовании.

В Беларуси сейчас идет приемная кампания в вузы. Ее обсуждают в СМИ и соцсетях. Повод для разговоров — проблемы высшего и среднего образования, а также правила приемной кампании, которые не меняются уже несколько лет.

Евгений Ливянт, белорусский преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов», назвал «Кур'еру» пять основных проблем образования в Беларуси.

Проблема № 1. Низкий уровень школьного образования

Опросите десятиклассников любой из слуцких школ. Попросите их назвать хотя бы один физический закон, хотя бы одну геометрическую теорему или рассказать наизусть хотя бы одно стихотворение, и вы увидите, что 95% старшеклассников на это неспособны. Этот факт означает, что у нас системный кризис среднего образования. Поэтому как хорошо ни проводи экзамены, как хорошо ни организуй вступительную кампанию, уровень школьного образования от этого не улучшится.

Проблема № 2. Низкие проходные баллы в университеты

Проходные баллы в университеты должны быть не менее 260. Не верю, что человек, который набрал меньше 50 баллов по математике и физике, может когда-нибудь стать хорошим инженером или программистом.

Если попросить четвероклассника решить материал 7−8 класса, он этого не сделает. То же самое и с абитуриентом, который поступает в вуз с невысокими баллами. Он просто ничего не поймет на лекции по высшей математике, физике и так далее. Это привело к девальвации и профанации высшего образования.

Белорусские вузы не автономны, принять самостоятельное решение об увеличении проходных баллов они не могут. А если бы увеличили, то остались бы без студентов, а значит, и без работы.

Проблема № 3. Подача документов только в один вуз

Все окружающие нас страны вне зависимости от их политического строя, количества жителей и площади страны пришли к одному и тому же — одновременной подаче документов в несколько вузов на разные специальности. Это и здравый смысл, и оптимальное решение, и страховка, как для абитуриентов, так и для вузов. Например, часто бывает, что у абитуриента достаточно высокие баллы, но он боится не пройти на бюджет, потому что у других, как ему кажется, будет больше шансов. Сейчас молодые люди, родители которых не могут позволить себе платное обучение, не всегда пробуют поступать в желаемое заведение. Они идут туда, куда им хватает баллов, и где меньше конкурс, чтобы не рисковать.

Проблема № 4. Личная подача бумажных документов в приемную комиссию

В то время, когда можно переводить деньги с одного счета на другой, покупать продукты, не выходя из дома, мы не можем по интернету подать документы в университет, в отличие от абитуриентов всех соседних стран. Парню из Слуцка надо собрать кучу справок, добраться на маршрутке в Минск, простоять в очереди, ехать обратно домой. Кроме того, его маме тоже нужно отпрашиваться с работы, чтобы поехать вместе с ним. А если что-то не в порядке, — то снова возвращаться в столицу.

Я — индивидуальный предприниматель с 2001 года. Раньше каждый месяц ходил в налоговую инспекцию и долго сидел в очередях. Уже несколько лет я подаю декларацию, не выходя из дома. Скоро забуду, как выглядит мой налоговый инспектор. Так почему же нельзя сделать аналогичную программу для абитуриентов?

Проблема № 5. Непрозрачная система зачисления

Если бы была электронная система зачисления, которая постоянно обновлялась в режиме онлайн, абитуриенты и их родители были бы защищены от злоупотреблений и подтасовок. Если бы абитуриент видел онлайн, что ему не хватает баллов, он бы спокойно поехал со своими документами в другой вуз, при условии, что можно подавать документы одновременно в несколько университетов.

Любая непрозрачная система — путь к злоупотреблению.

Чтобы решить эту и другие проблемы, надо признать существование кризиса системы образования и подумать, что делать для выхода из него.