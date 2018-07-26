Как чиновники провалили задание Лукашенко 1 26.07.2018, 9:39

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«Святая цифра» отмечает десятилетие вхождения в список ежегодных обещаний.

Даже по официальным данным среднемесячная заработная плата в Беларуси не дотягивает до обещанных Лукашенко «по пятьсот». В регионах же нормой давно стали зарплаты в $150 в месяц.

А теперь давайте вспомним, что говорил диктатор в феврале о зарплате учителей, медиков и работников культуры, посещая Слуцкий район, предлагает «Солидарность».

— Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти тысячу заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена. Но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату. Поэтому за квартал мы выходим на тысячу и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату.

Судя по всему, эта задача Лукашенко остается пока нерешенной.

Впрочем, и всем остальным правитель сулил зарплату в тысячу рублей во время мартовского отчета Нацбанка и облисполкомов:

— Я уже предупредил. Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала: понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель.

Удалась ли это сделать — смотрите выше.

Обещаниям «по пятьсот» — 10 лет

Тем временем, обещанию осчастливить белорусов заветной зарплатой по 500 долларов исполнилось десять лет.

За эти годы власти ставили перед собой и более амбициозные задачи. Например, в 2010-м Лукашенко говорил о достижении уровня средних зарплат до $ 1000 к 2015 году. Менялись премьер-министры, председатели Нацбанка, а «святая цифра» $ 500 по-прежнему властям не по зубам.