У здания посольства США в Пекине прогремел взрыв
- 26.07.2018, 9:49
(обновляется) В районе ЧП расположено множество госучреждений.
В Twitter агентства Associated Press появилась информация о взрыве около здания посольства США в Пекине.
По словам очевидцев, раздался громкий хлопок, после чего появился густой дым. Известно, что в этом районе расположено множество госучреждений. Люди вышли из зданий, так как дым заполняет все пространство.
BREAKING: Explosion outside U.S. Embassy in Beijing, reports say— The Associated Press (@AP) 26 июля 2018 г.
Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео. На кадрах видно, как по улице распространяется дым.
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) 26 июля 2018 г.