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У здания посольства США в Пекине прогремел взрыв

  • 26.07.2018, 9:49

(обновляется) В районе ЧП расположено множество госучреждений.

В Twitter агентства Associated Press появилась информация о взрыве около здания посольства США в Пекине.

По словам очевидцев, раздался громкий хлопок, после чего появился густой дым. Известно, что в этом районе расположено множество госучреждений. Люди вышли из зданий, так как дым заполняет все пространство.

Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео. На кадрах видно, как по улице распространяется дым.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.


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