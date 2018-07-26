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Белоруска в Дубае: Отпускных платят больше $1000 и оплачивают билет домой и обратно

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  • 26.07.2018, 10:26
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Карина Гирис рассказала, почему домой приезжает редко и возвращаться в Беларусь не планирует.

23-летняя Карина Гирис пять лет назад уехала жить и работать в Дубай. Девушка рассказала intex-press.by о том, к чему до сих пор не может привыкнуть и почему не хочет возвращаться домой:

О переезде и работе

После школы я поступила в БарГУ на преподавателя иностранных языков. Как-то во время учебы решила съездить на отдых в Турцию. В тот период меня ничего не радовало, хотелось что-то изменить в жизни. В Турции мне так понравилось, что я решила найти способ остаться. Стала искать работу: спрашивала у местных, в основном в отеле, не нужны ли им работники.

Мне предложили устроиться менеджером по работе с гостями в SPA-салон. И я согласилась. В университете перевелась на заочное отделение и уехала в Турцию. Поначалу мне все нравилось, но со временем работодатели стали снижать зарплату, я получала штрафы, стало невыносимо. Я думала о том, чтобы подыскать другую работу. Решила отправиться сначала в отпуск вместе с подругой в Дубай, а потом вернуться. В итоге подруга вернулась в Турцию, а я осталась в Дубае.

О переезде и работе

Оставаться было не страшно, так как у меня уже был подобный опыт. К тому же в Дубае жил знакомый, который предложил мне помощь и помог найти работу. Я устроилась в отель. Работала с 16 часов до двух ночи. В месяц платили около $1000, также я получала чаевые. Жилье предоставляли, платить за него нужно было $200 в месяц. Оставшихся денег хватало на жизнь. Но со временем и здесь зарплату стали снижать, и я уволилась.

Тогда знакомая предложила работу менеджером в сфере недвижимости, где я работаю до сих пор. Зарплата в несколько раз выше, чем в отеле. Я работаю посменно: в ночную и дневную смену. В мои обязанности входит сдавать апартаменты в Дубае. 14-дневный отпуск можно получить только когда отработаешь год. Отпускных платят больше $1000, а также оплачивают билет домой и обратно.

Проблем с языковым барьером нет, так как местные хорошо говорят по-английски.

О жилье

Жилье в Дубае дорогое. Например, за комнату придется заплатить около $2000 в месяц.

Часто местные приобретают многокомнатную квартиру, чтобы ее сдавать, а на вырученные деньги строить себе дом. Сдавать комнаты выгодно. Обычно в одну комнату заселяют по три человека. Каждый из них платит за аренду примерно по $1000 в месяц.

Даже хостелы в Дубае стоят $400 в неделю. При этом в комнате не будет ничего, кроме кроватей.

О городе и местных жителях

Дубай мне не очень нравится. Здесь мало зелени, очень шумно, пыльно и всегда что-то строят. Также в Эмиратах невыносимая жара. Летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.

Здесь не бывает дождей, поэтому местные запускают искусственный дождь, когда с помощью специальных приборов стимулируют выпадение осадков. Обычно дождь длится несколько минут.

К чужому менталитету привыкнуть сложно. Все мусульмане в Эмиратах придерживаются Рамадана (месяц обязательного поста для мусульман). Целый месяц они не едят и не пьют в дневное время. Все кафе и рестораны закрыты, открываются только в 19 часов после захода солнца. Пить и кушать можно дома. Во время поста туристам лучше ничего не есть на улице, иначе можно получить штраф – свыше $100. Это могут расценить как неуважение к местным.

Также меня удивило, что в метро семьи, женщины и мужчины, всегда едут в разных вагонах. За то, что женщина стоит рядом с мужчиной, она также может получить штраф.

О развлечениях

В Дубае много развлечений, особенно здесь любят экстремальные. Стоят они немало. Например, прыгнуть с парашютом с небоскреба стоит примерно $600. Я выезжаю с друзьями в клубы. Вход в любой клуб бесплатный, независимо от его уровня. Но когда в клуб приезжают известные исполнители, стоимость входа – $100. Это очень дешево для Дубая. Заказать столик в клубе стоит очень дорого – от полутора тысяч долларов и выше. На эти деньги принесут несколько бутылок выпивки и закуски.

О местной кухне, ценах на еду и услуги

Еда здесь очень острая и жирная. Своим знакомым я готовила некоторые белорусские блюда: драники с мясом, домашние котлеты, супы. Для них такая еда является непривычной, но все были в восторге от нее.

Продукты стоят дорого. Например, хлеб около $4, литр порошкового молока – $2. Пачка сигарет примерно $7, а алкоголь – около $15. Алкоголь можно купить только за городом в специализированном магазине, а также в кафе и ресторанах с огромной наценкой. Например, за 30 г виски надо заплатить около $25.

В Дубае много больниц, причем есть отдельно для русских, немцев, иранцев и других наций. В больницах говорят на языке пациентов. Медицина для иностранцев дорогая. Например, за вызов врача скорой помощи нужно будет заплатить около $1,5 тысяч. Стоимость лечения у стоматолога зависит от проблемы. Скажем, вырвать зуб стоит около $100. Пластическая хирургия здесь недорогая. Пластика век обойдется около $300.

О родине

В Дубае интересно – много развлечений и интересных мест. Но все-таки к этому городу мне так и не удалось привыкнуть.

В Беларуси у меня остались родители. Я очень скучаю по своей семье. Но домой я приезжаю редко и возвращаться в Беларусь не планирую: мама постоянно мне рассказывает о том, что здесь нет никаких перспектив. Думаю, когда совсем устану от Эмиратов, просто уеду жить в другую страну.


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